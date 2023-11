Desde UxP, buscan impedir que Mauricio Macri salga del país

- el supuesto espionaje ilegal a aliados y opositores políticos,

- la renegociación de la concesión de los accesos a la Capital Federal,

- la venta de dos centrales térmicas y

- las actividades de la llamada "mesa judicial" de Cambiemos.

En sus peticiones, el diputado oficialista subrayó la "necesidad de evitar que Mauricio Macri abandone el país y se convierta en prófugo de la ley", especialmente dadas las similitudes con la situación de su principal asesor judicial y abogado personal, calificado como el cerebro de la Mesa Judicial macrista, 'Pepín' Rodríguez Simón, quien también enfrenta problemas legales.

Los escritos presentados por el diputado están respaldados por enlaces a artículos publicados en los diarios Clarín y La Nación, que informan sobre las "preocupaciones" expresadas por Macri en un eventual gobierno de Sergio Massa.

Macri también dijo que Pepín "debe volver al país"

fabian pepin rodriguez simon.webp "Pepín" Rodríguez Simón fue calificado como el cerebro de la Mesa Judicial macrista.

Hace menos de 10 días, en otro contexto, Mauricio Macri defendió a 'Pepín', quien se encuentra prófugo de la Justicia argentina en Uruguay desde hace más de mil días y es investigado por una causa por extorsión y la persecución a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo.

Pero también advirtió que Rodríguez Simón tendrá que volver al país:

No seguí el proceso judicial pero me imagino que tendrá que volver y sentarse en la justicia a dar explicaciones

Luego, Macri calificó la causa de "inventada", y aseguró en diálogo con 'Radio Mitre', que durante su Gobierno "ni Cristóbal López ni De Sousa" ni nadie, fueron perseguidos...

