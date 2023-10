Acerca del lado B de Rodolfo Tailhade

¿Quién ejerce la comandancia de los consejeros de Unión por la Patria? No es un tema menor porque su líder espiritual, CFK, tiene múltiples causas judiciales en trámite pero desde hace tiempo no ejerce su jefatura, abrumada por otros temas acerca de los que no hay precisiones.

La traición

Existe la pregunta acerca de si el intento de aproximación de Luis Rodolfo Tailhade a Horacio Rosatti, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es una estrategia integral o una decisión personal.

Sin embargo es muy comentado en el Consejo de la Magistratura el interés de Tailhade de agradar a Rosatti respaldando a un protegido del titular de la CSJN, Miguel Alberto Piedecasas, a cargo de la acusación al juez federal con competencia electoral en Mendoza, Walter Bento, cuyo futuro se encuentra en suspenso. Si el jury de enjuiciamiento provoca su cese como magistrado, irá a prisión porque en un juicio en simultáneo en Mendoza se ha ordenado su detención preventiva.

Si la posición de Tailhade, de conceder a Piedecasas la cabeza de Bento, fuese una posición consensuada con La Cámpora, no faltan quienes recuerdan que quien ungió a Bento, el fallecido Juan Carlos Mazzon, no gozó de la simpatía de la agrupación hoy necesitada -a propósito del caso Martín Insaurralde, tan cercano a Máximo Kirchner- de demostrarse condenatorio de la sospecha de corrupción, sobreactuando en un caso secundario a sus intereses.

¿Es el momento apropiado para ejecutar venganzas (Mazzon ya no se encuentra en el mundo de los vivientes)?

¿Alcanza Bento para resarcir a una agrupación con enemigos más contundentes?

En su descomposición ¿el peronismo eliminó su verdad N°6?

Si la posición de Tailhade fuese personal, aunque arrastrando a Siley, no faltan quienes especulan con un intento de acercarse a la CSJN pensando en el futuro de CFK, lo que, obviamente, no consultaron con CFK.

Mucho más comprensible, aunque caprichosa, podría ser la lejanía respecto de Bento que mantiene la influyente senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, kirchnerista por la provincia de Mendoza: su padre alguna vez fue sumariado por Bento por alguna cuestión administrativa quizás ridícula pero ¿Cuál sería el móvil de Tailhade?

Anabel Fernández Sagasti.webp Anabel Fernández Sagasti.

Muy llamativo

La presidenciable Patricia Bullrich, junto a Eduardo Amadeo, Federico Pinedo y Alberto Jorge Triaca son los denunciantes originales contra Bento por su intervención en la causa Cablevisión vs. Supercanal Holding.

El enfoque de Tailhade, y aparentemente Siley -¿o de todos los K?- acerca del 'caso Walter Bento', se dirige, entonces, a concederle un triunfo a Patricia Bullrich. Debería existir alguna ganancia importante en esa acción porque, de lo contrario, será la sensación de un espacio partidario al garete.

¿Fernández Sagasti creerá que, desde la Comisión de Acuerdos, que preside, podrá lograr designar el próximo Juez Federal con competencia electoral de la Provincia de Mendoza?

¿Podría existir una negociación entre Fernández Sagasti y el gobernador electo y senador nacional saliente, Alfredo Cornejo, acerca del futuro de ese Juzgado?

¿Esto es lo que moviliza hoy día a Tailhade?

Son cuestiones muy interesantes que buscan sus respuestas. Con seguridad en los próximos días habrá posibilidad de continuar con esta descripción de los acontecimientos.

