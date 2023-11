Sergio Massa en LN+, con Luis Majul: Mala noticia para Macri

Massa informó que "a fin de mes el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand by del 2018 y va a mandar una comisión que va a hacer una revisión sobre el 66% que, según la AGN, no se usó para financiar hospitales o escuelas, o para resolver la estabilidad económica, sino que se usó para financiar el pago a fondos de inversión".

Massa aprovechó y la obsequió una melodía a los oídos de Majul: “Cristina (Fernández de Kirchner) deja la función pública, deja de ser vicepresidenta y no va a tener cargo público. No se va a meter en nada, como no se metió este año en mi trabajo en el ministerio”.

Embed @SergioMassa le dio a Majul una primicia sobre la investigación del @FMInoticias sobre fuga de capitales del préstamo a la Argentina solicitado por Macri. pic.twitter.com/BPBLYtC6mz — Urgente24.com (@U24noticias) November 6, 2023

Definiciones

Acerca de la guerra en Gaza que declaró Israel:

"Tengo una mirada distinta en política exterior. En el debate, yo planteé poner desde el 10/12 a Hamas como organización terrorista, ninguno de los otros candidatos se expresó. Fui el primero en condenar el atentado terrorista de Hamas, el primero en ir al acto de la DAIA”, advirtiendo que Javier Milei se bajó de ese acto en la entidad política de la comunidad judía.

Tampoco apoyó el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

“No lo conozco, no leí ni siquiera los planteos. Pedí que este tema no sea parte de la agenda de disputa ahora, que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral porque la Corte no puede ser sujeta a una discusión de política electoral”.

Y acerca del diputado nacional Máximo Kirchner.

“Cada uno hace campaña como quiere. La campaña está definida en el marco de un proceso en el que queremos que le quede claro a la sociedad quién va a ser el presidente desde el 10 de diciembre. El presidente voy a ser yo y, entonces, la campaña se centralizó en mí”.

Embed Massa a Majul: "No me haga así con la cabecita". pic.twitter.com/M2X6PTDFPN — Gerardo J. Zampallo (@GeraZampa) November 6, 2023

De la Sota / Rodríguez

Antes, Liliana Franco en el diario Ámbito Financiero, había anticipado:

“Junto con la diputada nacional Natalia de la Sota, de Córdoba, hemos presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para que el Gobierno Nacional le exija al Fondo Monetario Internacional (FMI) que la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo lleve adelante una investigación profunda para determinar si una parte de los recursos otorgados a la Argentina por un monto de US$ 44.500 millones en 2018, durante el gobierno de (Mauricio) Macri se usaron para la fuga de capitales”, señaló el diputado del Interbloque Federal, Alejandro Rodríguez, 'Topo'. El legislador agregó que “es muy importante que el propio Fondo auto examine este aspecto y ponga en marcha el trabajo de evaluación”.

En particular, ambos diputados peronistas no oficialistas requieren que el Poder Ejecutivo Nacional instruya al director ejecutivo alterno ante el FMI, Sergio Chodos, para que solicite a ese organismo “extremar los esfuerzos que contribuyan a clarificar aspectos opacos del Acuerdo Stand By de 2018 con Argentina”.

Embed Desde que asumió Massa hay 4 millones más de pobres, el dólar pasó de 300 a 1.000, la inflación de alimentos está llegando a 400% y el salario real bajó a la mitad. Hoy en una entrevista en televisión Massa se puso nerviosísimo escuchando sus propias cifras. El autor de esta… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 6, 2023

Con esta iniciativa, Rodríguez y de la Sota pretenden que se establezca la medida en que “recursos generales del FMI prestados a la Nación Argentina, en el marco del Acuerdo Stand By de 2018, se hubieren destinado a financiar salidas considerables o continuas de capitales”, incumpliendo de esa forma con el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, en particular con el artículo VI.

Se trata de un proyecto similar al originalmente formulado por Rodríguez durante el año parlamentario anterior, en el mes de marzo de 2022, y que ahora se renueva incorporando más elementos de análisis, con el propósito de que no pierda su vigencia parlamentaria.

La hipótesis detrás de este pedido es que podría haberse usado parte del mencionado préstamo Stand By para financiar la salida de capitales especulativos, especialmente los que habían llegado a la Argentina durante el gobierno de Cambiemos, entre 2016 y 2017, de acuerdo con la interpretación de estos diputados. (...)

En noviembre de 2021 el ex presidente Macri declaró a la cadena televisiva CNN en Español, que “la plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”. (...)".

---------------------