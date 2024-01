"Hay reglas que hay que respetar, ¿entendés? Hay reglas. Tenés cinco minutos para preguntar y si querés dar un stand up, te vas al Paseo La Plaza y hacés el stand up. 'Por Izquierda' le podés poner. Cinco minutos. Hay reglas que hay que cumplir. Son 100 tipos que tienen que hacer preguntas y vos lo único que querés hacer es gritar y discutir", exclamó Figliuolo con el tubo en la mano y lo arrojó con violencia al piso.

image.png El intercambio entre Tronco y el economista Sergio Chouza tras la viralización del video.

Además de las múltiples críticas que recibió en las redes, el panelista fue blanco del comunicado del partido de izquierda, el cual también apuntó contra Fantino:

"Sergio 'Tronco' Figliuolo, panelista de Alejandro Fantino en Neura, el canal de YouTube del conductor, protagonizó un violento episodio que tuvo como foco a nuestro compañero y diputado del PTS y del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño".

"El panelista, a cargo del programa, puso un tubo de PVC con el rostro del dirigente de nuestra organización y en el momento en que simulaban que daba un discurso, lo pateó violentamente. Esta actitud recibió un repudio generalizado en redes sociales".

La agresión de Figliuolo constituye una clara incitación a la violencia. Un comunicador como el mencionado no puede desconocer la repercusión de dichos y acciones de personas que tienen una audiencia de miles de personas. Deben hacerse responsables de sus dichos y eventuales consecuencias tanto él como Alejandro Fantino, responsable del canal, así como el canal mismo La agresión de Figliuolo constituye una clara incitación a la violencia. Un comunicador como el mencionado no puede desconocer la repercusión de dichos y acciones de personas que tienen una audiencia de miles de personas. Deben hacerse responsables de sus dichos y eventuales consecuencias tanto él como Alejandro Fantino, responsable del canal, así como el canal mismo

"Responsabilizamos a Figliuolo, Fantino, al sitio Neura y a sus autoridades de cualquier consecuencia de un ataque semejante y procederemos a actuar en la Justicia y por los medios que corresponda ante una agresión de esta magnitud".

La última polémica de Figliuolo

En octubre del año pasado, luego de que Sergio Massa se impusiera en las elecciones generales, el panelista fue noticia por su fúrica reacción tras una discusión que tuvo al aire con Fantino, lo cual lo llevó abandonar el programa

Figliuolo, tras mostrarse muy crítico con la situación actual del país, acusó a Fantino de "estar en Narnia", asegurando que el conductor no está al tanto de la difícil situación económica que vive parte de los argentinos.

"Me ponés en un lugar que sabes que no estoy ahí. ¡Pará! Yo te sigo, pero no me tires eso porque vos sabes que soy un tipo que vive conectado con la realidad", le dijo Fantino, algo molesto. "No, no vivís conectado con la realidad, con mi realidad. Disculpame pero mi realidad no la vivís", retrucó Tronco.

Y elevando el tono, se explayó: "De verdad no vivís lo que yo vivo. No vivís un choto. No sabés lo que es los nenes, mi hermana, yo rompiéndome el orto con una empresa que la mantengo porque trabajo 28 horas por día".

TRONCO EXPLOTA con FANTINO y se va del PROGRAMA (video completo)

"Tampoco la llores. Tenés una camioneta, vivís en un casa", devolvió Fantino, que hizo enojar aún más a su compañero.

Ese es un golpe bajo de mierda. ¿Sabés por qué tengo lo que tengo? Porque laburo veinte mil horas por día ¿Vos no sabés el día a día que tiene la gente. No me discutan. Lo único que falta Ese es un golpe bajo de mierda. ¿Sabés por qué tengo lo que tengo? Porque laburo veinte mil horas por día ¿Vos no sabés el día a día que tiene la gente. No me discutan. Lo único que falta

En ese momento tomó la palabra el ex arquero Oscar Passet, también integrante del panel, pero en ese momento Tronco tomó la decisión de sacarse los auriculares, los cuales cayeron al piso, y levarse a puro insulto de su silla y abandonar el programa.

"¡Se enojó en serio! Pará un poco. No te pongas así", expresó Fantino, totalmente sorprendido con la actitud de su compañero, y sólo atinó a decir: "Me quedé helado".

