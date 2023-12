El panelista Ronnie Arias comunicó el mensaje del ex mandatario, quien expresó que se trataba de una fake news y que su mascota Dylan "sigue a su lado". Además, adelantó que estaría con los trámites necesarios para llevarlo consigo a España.

Sin embargo, esto no conformó a Fernández y procedió a comunicarse directamente con Fantino. De este modo, el ex Animales Sueltos reveló cómo fue la comunicación con el abogado.

He leído que decís que soy una mala persona porque abandoné a mis perros. Yo no sé si te darás cuenta el daño que se causa diciendo ese tipo de cosas He leído que decís que soy una mala persona porque abandoné a mis perros. Yo no sé si te darás cuenta el daño que se causa diciendo ese tipo de cosas

De este modo, Fernández procedió a explicar que en ningún momento realizó tal cosa y que Dylan aún vive con él en Puerto Madero. Por otro lado, Prócer quedó a cargo del hijo del veterinario Juan Enrique Romero mientras que Blue permaneció con la empleada doméstica del ex Presidente.

"Hablo regularmente con quienes se quedaron con Prócer y Blue para ver cómo están. Dylan, que siempre vivió conmigo, vive y seguirá viviendo conmigo. No sé si tenés perros, pero los que los tenemos los amamos profundamente, y algo como lo que dijiste me deja la peor sensación", concluyó Fernández, quien además le compartió ese mensaje a otros colegas de Fantino.

image.png Fernández junto a Dylan.

Ante todo lo dicho, Fantino aseguró que le envió directamente un audio a Fernández y le respondió categóricamente:

De donde yo vengo, si tenés tres perros, se van los tres perros con vos De donde yo vengo, si tenés tres perros, se van los tres perros con vos

