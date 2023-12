Inflación: Subas desde hoy de 100 y 120% en los súper

Luis-Caputo.jpg Tras las palabras de Caputo, llegan los incrementos de precios a los supermercados y con ellos la promesa de una inflación dolorosa...

"Lo digo así porque, como dice el Presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable", agregó.

Los números recién están empezando a conocerse en las nuevas listas de precios que sacan chispas, mientras los analistas palpitan aumentos que redundarán en un retroceso importante del consumo en el mediano plazo a medida que los presupuestos familiares simplemente no alcancen... Los números recién están empezando a conocerse en las nuevas listas de precios que sacan chispas, mientras los analistas palpitan aumentos que redundarán en un retroceso importante del consumo en el mediano plazo a medida que los presupuestos familiares simplemente no alcancen...

"La economía estaba descontando esta medida a un dólar $700 y fue superior. Pero de los precios, muy poco se forma al dólar oficial los que tenían libre acceso al MULC, otros lo hacían a un dólar intermedio entre oficial y paralelo y otros lo fueron formando al paralelo. Es decir se fue descontando la medida en diferentes traducciones en los precios de los bienes y servicios", consideró Damián Di Pace, titular de la consultora Focus Market.

"De ahora en más el sistema de precios va a depender de la caída de la demanda del peso y de la formación de precios por aumentos de costos que implicará la suba del tipo de cambio oficial y la corrección de tarifas de servicios más aquellos que influyen en su formación", continuó el especialista en comercio retail.

"Sin ninguna duda esto tendrá un traslado a precios contenidos. Es muy importante que luego de la reducción de la brecha el mercado lea una confianza que no le va a otorgar el Paquete de Urgencia sino un plan económico integral que aún no se anunció. Es fundamental para que luego la brecha cambiaria no se amplie en el tiempo nuevamente", conluyó Di Pace.

