Combustibles: Surtidores esperan el gran impacto

El especialista evalúa que las primeras correcciones podrían darse en los próximos días. Así, los precios de los combustibles alcanzarán la histórica referencia del dólar.

Al momento, en las Estaciones de Servicio YPF ubicadas en CABA el litro de nafta súper cuesta $404; el de Premium, $499; el de diésel 500, 431 y el de gasoil Grado 3, $543.

image.png

Cristian Bergmann, consultor y experto en energía, dijo al diario económico 'Ambito Financiero' que: "Un nuevo dólar de $800 pone en tensión el precio en surtidor. Es de esperar un reacomodamiento de los precios en el orden del 50 al 70%, principalmente por el pass through de la devaluación". Es que, como se mencionó anteriormente, la devaluación implica un aumento de la materia prima que es el petróleo que compran las refinadoras.

Sin embargo, Bergmann consideró que quedan interrogantes que podrían morigerar los aumentos. Por un lado, "qué determinación tomará el gobierno nacional respecto a los biocombustibles", y por el otro, qué harán con el impuesto a los combustibles, "que llevan un atraso del componente impositivo del 156%", según sus números.

"Esto implicaría un aumento adicional del 17% para las naftas y del 10,7% para el gasoil", agregó este consultor energético.

En tanto, desde la Secretaría de Energía, que encabeza Eduardo Rodríguez Chirillo, aseguraron que no hay nuevas definiciones.

En una petrolera también anticiparon que analizarán los detalles del anuncio para tomar una decisión sobre los precios de los combustibles. Sobre el hecho de que Caputo no dijera nada sobre este tema, consideraron:

No había nada para anunciar porque los precios de los combustibles están desregulados No había nada para anunciar porque los precios de los combustibles están desregulados

Desde otra petrolera, en tanto, dijeron que tras el aumento de este fin de semana, todavía quedaba un atraso de otro 30% en los precios, producto de la regulación en precios que había hecho Sergio Massa durante más de un año. Pero eso con un dólar oficial a $400, por lo que ahora el retraso será aun mayor.

Mangueras cruzadas

estacion cerrada salta.jpg

En tanto, en algunas estaciones de servicio del interior, los surtidores fueron puestos desde esta mañana fuera de servicio. No dan explicaciones, pero no es difícil deducir que se viene otra remarcación, a solo 4 días de la última.

Según publicó 'El Tribuno' de Salta, "sin previo aviso pusieron conos en todos los surtidores de las estaciones de servicio de zona sur. Ni siquiera las naftas premium están disponibles".

Ocurre así desde las "primeras horas de la mañana de hoy" que "las estaciones de servicio de zona sur no vendían combustibles".

"Mientras tanto los vehículos deambulan sin poder cargar", agregó el medio, que reprodujo las urgencias de los vecinos: "No tengo una gota, es muy arriesgado irme al centro a ver si encuentro una estación de servicio. Es una locura. No se entiende que no vendan ningún tipo de combustible, es evidente que se viene un aumento importante, pero lo que no pueden hacer es desabastecernos".

En La Rioja, anoche se formaron largas colas en las estaciones de servicios para anticiparse a posibles aumentos:

image.png Fuente: Nueva Rioja.

Otros contenidos en Urgente24

Comunicación del BCRA: Plazos fijos, leliqs y waiver al FMI

Dólar importador $940 y Dólar tarjeta a $1.320

Cómo reaccionaron los políticos ante los anuncios de Caputo

Asusta el precio de cada ley en el Congreso para Javier Milei

Felicitaciones del FMI a Javier Milei por la devaluación