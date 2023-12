Confesiones de Mondino: Más cepo, retenciones e inflación

Mondino expresó así la imposibilidad de abandonar de inmediato las restricciones cambiarias, aunque sugirió que medidas de impacto podrían estar en camino. Subrayó la necesidad de permitir que el mercado defina el valor del dólar. "No se puede determinar el precio de manera instantánea, pero tampoco se puede fijar el precio de nada, ni siquiera del dólar", enfatizó.

"El precio del dólar es el que el mercado defina en función de un montón de cosas. A lo mejor instantáneamente no podés dejar el dólar libre, pero sabemos que no se le puede fijar el precio a nada, ni al tomate, ni a la lechuga, ni al dólar", deslizó la jefa de la diplomacia argentina.

Sobre la obra pública, Mondino aclaró que no se trata de su total desaparición, sino de buscar mecanismos más eficientes. "Siempre que sea posible, buscaremos financiación privada, ya que el Estado suele incurrir en costos más altos", explicó.

Precios y retenciones

inflación Por las retenciones, Diana Mondino reconoció que la inflación se produce por el aumento de los costos y no exclusivamente como fenómeno monetario.

Y en cuanto a los precios de cara a las fiestas, afirmó que el foco está puesto en lo que ocurrirá en los próximos días con el aumento de los mismos. Pero advirtió que no intervendrá el Estado en el incremento de valores:

"Nosotros creemos que no podemos controlarlos, que el que pone un precio que la gente no puede pagar, no va a vender", sentenció.

"Si alguien coloca un precio desorbitado, difícilmente haya quien esté dispuesto a comprar", remarcó.

"Todos sabemos que la inflación es un fenómeno monetario, ¿qué quiere decir esto?, qué hay muchos pesos y pocas cosas para comprar", dijo Mondino haciendo hincapié en que la inflación es un fenómeno derivado de la emisión descontrolada de dinero, e insistió en la apertura económica para potenciar las exportaciones y desbloquear el potencial de crecimiento de Argentina en el mercado global.

Sin embargo, ayer en medio de versiones de suba de retenciones, Mondino afirmó que bajarlas es inflacionario y se convirtió así también en la primera funcionaria de La Libertad Avanza en reconocer que la inflación se produce por el aumento de los costos y no exclusivamente como fenómeno monetario. Y argumentó a favor de la continuidad de las retenciones, un impuesto emblema del kirchnerismo, apelando justamente a las razones del kirchnerismo: es necesario para moderar la suba inflacionaria.

Cabe remarcar que las versiones que indican que el gobierno de Milei no descarta subir las retenciones se acentuaron ayer cuando se supo que este lunes la flamante administración decidió cerrar el registro de exportaciones agropecuarias.

