Achicando el Estado: 30% menos de cargos desde el día 1

Sintonía con el gobierno nacional

Se trata de una medida en sintonía con lo que viene anunciando el Gobierno nacional respecto a los nombramientos que hizo la gestión de Alberto Fernández. Este martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno revisará todos los contratos y nombramientos en el Estado del último año, y adelantó que se sancionará a aquellos trabajadores que se nieguen a brindar información. "Es relevante entender que el Estado tiene que achicarse", planteó en conferencia de prensa.

marcelo orrego.webp Orrego es uno de los 10 gobernadores que tiene JxC y fue electo gobernador de San Juan cortando con 20 años de hegemonía peronista en la provincia. Obtuvo casi el 50% de los votos en las elecciones realizadas en julio, casi 100.000 más que José Luis Gioja y triplicó en sufragios a Ruben Uñac, el otro postulante del Frente San Juan por Todos.

El nuevo Gobierno de San Juan también anunció que se da de baja la extensión de contratos administrativos de servicio de colaboración del año 2023, realizadas por la gestión anterior, aunque aclararon que constituirán una Comisión Evaluadora para casos puntuales que puedan cumplir con los requisitos de contratación a fin de garantizar los derechos de los mismos.

Las medidas de austeridad planteada por el nuevo gobernador de San Juan coinciden con lo que anunciaron otros mandatarios provinciales. Días atrás, Rogelio Frigerio, quien ganó las elecciones en Entre Ríos, había anticipado un "recorte histórico" del gasto político.

Recorte de Frigerio en Entre Ríos

En diálogo con radio 'Rivadavia', el ex ministro de Interior de Mauricio Macri fue consultado hace dos semanas sobre el pedido de ajuste que les hizo públicamente Javier Milei a los gobernadores, a lo que Frigerio respondió: "No solo estoy de acuerdo con eso. Estoy haciendo y planteando un recorte del gasto político de mi provincia histórico, voy a reducir a la mitad los cargos de la política. La gente no da más, la gente exige una muestra de austeridad de la política y yo, en lo que esté a mi alcance en la provincia, lo voy a hacer".

El gobernador agregó que apunta a "bajar los impuestos, generar condiciones para que haya generación de empleo en el sector privado, quiero mejorar la educación, la seguridad, la salud pública".

Ayer, al asumir formalmente su cargo, Frigerio ratificó ese camino de "austeridad" y utilizó la misma definición del presidente Javier Milei: "No hay plata", dijo el ex ministro del Interior tras hacerse cargo del gobierno provincial.

Rogelio Frigerio "Estoy haciendo y planteando un recorte del gasto político de mi provincia histórico, voy a reducir a la mitad los cargos de la política", dijo Rogelio Frigerio hace 2 semanas, y lo ratificó ayer al asumir en Entre Ríos.

"Voy a ser completamente sincero. La situación por la que estamos atravesando es muy delicada. A nivel nacional, ya lo describió el presidente Javier Milei de manera clara y contundente: no hay más plata", dijo Frigerio ante invitados y público general.

Frigerio se comprometió a tener un gobierno "austero y eficiente" a fin de "reconstruir la confianza" de la gente. Para ello. adelantó que reducirá a la mitad los cargos políticos y que los puestos en el Estado serán por concurso para terminar con el "acomodo de amigos y familiares del poder".

En ese orden, precisó que no habrá más gastos reservados, que los autos del funcionariado pasarán a la Policía y que se establecerán una serie de normativas para transparentar la gestión. Algunas de ellas serán la reforma de la ley de contrataciones del Estado, una ley de acceso a la información pública y otra de ética pública para que la sociedad pueda controlar "con cuánto entra y con cuánto se va" un funcionario.

