Ojo con el colapso: Así surgieron los Kirchner…

¿Qué sentido tiene jugar a la idea del estallido y el colapso de la Argentina? En términos sociales, económicos e institucionales, el país ya colapsó hace tiempo. Lo sostiene aún una muy debilitada alianza de partidos en dos grandes frentes, pero la clase media está desconectada del sistema: o no vota o se va del país o no le interesa quiénes son los candidatos ni qué van a hacer o, directamente, no le importa la política en general.