"Milei en algunas cosas tiene razón: El Estado era una joda"

Luego, siguió con críticas a la actual gestión de Javier Milei:

Este Gobierno no nos va a dar nada. Nos va a sacar. Vamos a volver a los años 90 o peor Este Gobierno no nos va a dar nada. Nos va a sacar. Vamos a volver a los años 90 o peor

Y continuó con el sindicalismo:

"Ojo, que no los traicionen, que no los traicionen con las nuevas empresas privadas como en los 90 que se nos fueron hasta los propios dirigentes sindicales. No se puede perdonar la traición y menos la traición en la clase trabajadora"

Los aeronáuticos y los pilotos de Líneas Aéreas adhirieron al paro nacional de de la CGT El ferroviario habló, sin vueltas, sobre el final de la mesa del transporte

Luego, Maturano lanzó cuestionamientos a los sindicatos aeronáuticos, a los que vinculó con el posible fin de la Mesa Nacional del Transporte.

La Mesa Nacional del Transporte, que fue idea de La Fraternidad, que hizo el paro de 30 de octubre, también se va a desarmar. No se va a desarmar por nosotros, sino por otros sindicatos que no tienen historia ni tienen lucha, son pilotos de avión, muchachos La Mesa Nacional del Transporte, que fue idea de La Fraternidad, que hizo el paro de 30 de octubre, también se va a desarmar. No se va a desarmar por nosotros, sino por otros sindicatos que no tienen historia ni tienen lucha, son pilotos de avión, muchachos

"Son Aeronavegantes. No conocen el verdadero sindicalismo ni la verdadera pobreza y eso nos va a romper", vaticinó.

Y finalizó:

"Lo importante es que no se rompa nuestra organización sindical. Tenemos que defender a nuestro sindicato y a nuestras empresas de una manera lógica, no ir a una pelea para que nos destruyan. Tenemos que pensar. No es parar por parar".

Más contenido en Urgente24

Soldados británicos in fraganti: Teniendo sexo y con alcohol en sangre

El punto débil de Milei, la dependencia del PRO y el enigma CFK

¿Tienes 5 minutos? Haz esta meditación rápida que Harvard recomienda

Hoy, boxeo en Netflix: Mike Tyson enfrenta a Jake Paul, 31 años menor que él