Bake Off bajo sospecha por el perfil de sus participantes: "Ella estudió y hacía recetas"

"La que más me molestó que esté es Camila Homs porque ella estudió y hacía recetas. Entonces de alguna manera siento que tiene una ventaja y el jurado la elogia pero no saben el trasfondo que tiene técnica. Y creo que no es justo habiendo alguien que estudio por más que no sean famosos. Ella tiene conocimientos que los otros no", reveló el pastelero. "La que más me molestó que esté es Camila Homs porque ella estudió y hacía recetas. Entonces de alguna manera siento que tiene una ventaja y el jurado la elogia pero no saben el trasfondo que tiene técnica. Y creo que no es justo habiendo alguien que estudio por más que no sean famosos. Ella tiene conocimientos que los otros no", reveló el pastelero.

Como si fuera poco, las modificaciones en el formato también fueron blanco de sus críticas. "Lo que más me indignó es que cocinen salado, creo que en ninguna edición de los Bake Off del mundo se vio eso. Pierde totalmente la esencia que les hagan cocinar algo salado", manifestó con visible descontento.

Embed - Dura denuncia de Gastón Salas, ex campeón de Bake Off, contra Cami Homs: “No saben el trasfondo”

Asimismo, la ausencia de Paula Chaves en la conducción tampoco pasó desapercibida para el ex ganador. "El punto negativo de esta temporada es que se haya cambiado a la conductora, no le vino bien al programa eso, se perdió la esencia familiar de lo que era Bake Off", argumentó.

Las declaraciones culminaron con una revelación sorpresiva sobre su vínculo actual con la producción: "En esta temporada no me llamaron para nada, ni para producción gastronómica porque sabemos cómo se tienen que ver las cosas. Le tienen como miedo a los campeones de los realities, hubiese estado bueno que los ganadores estemos pero no sé por qué no tienen esas ideas", sentenció el pastelero, dejando entrever cierta amargura por su ausencia en esta nueva temporada.

