CFK subió la apuesta en Santiago del Estero: "No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice"

La ex presidenta se refirió al fallo en su contra de la Càmara de Casación Penal.

“No me van a perdonar nunca haber gobernado para todos. Las condenas y la proscripción son el vuelto de esas decisiones. Nunca soñé como militante política que iba a ser presidenta de la República y que además iba a ser parte de un proyecto que desendeudó al país. Lo hicimos, por eso el castigo que me quieren imponer, al lado de otros que sufrieron, quienes ya no están, quienes continúan desaparecidos... el precio es bastante poco y estoy dispuesto a pagarlo. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice, de nada”.

CFK: "Milei es el Koala de Donald Trump"

A ver si alguno se cree que el presidente electo de Estados Unidos se parece a este. Por favor. Este aparece como un koala montado ahí, arriba, payasesco, humillante. Los argentinos no nos merecemos estas humillaciones, merecemos cosas mejores.

Los dos grandes ausentes en Santiago del Estero fueron el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien intentó también ser titular del PJ a nivel nacional.

Ahora, se viene una gira de Cristina por todo el interior con el objetivo de comandar al justicialismo a la hora de definir las listas de diputados y senadores nacionales para el año próximo.