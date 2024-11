"Si están armando algo, una protesta no espontanea, estamos preparados para todo"

Con referencia a los carteles de la Chicago de Argentina, agregó:

El jefe de la banda de "los monos" ya presentó varios pedidos de habeas corpus diciendo que se auto percibe mujer y quiere casarse con un hombre. Sabemos que todo es falso. Son chicanas. Otros, quieren decir que tienen cinco novios e intentan recibirlas a todas.

"Mientras tanto, arrancamos un plan en la provincia de Buenos Aires un plan llamado 90/10 porque en el 10% del país, en el conurbano, se producen el 90% de los asesinatos de toda Argentina. En las zonas más difíciles del Gran Buenos Aires vamos a entrar para bajar el nivel de violencia. Empezaremos con San Martín, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Tres de Febrero”.

mauricio-macri-patricia-bullrich.webp Patricia Bullrich y Mauricio Macri, hace apenas un año

Finalmente, se refirió a su "pendular" relaciòn con Mauricio Macri.

Con el ex presidente hace un tiempo que no hablo. El considera que yo no estoy en condiciones de estar en el PRO porque formo parte del gobierno- Sin embargo, yo hablo con todo el PRO que quiere apoyar a este gobierno.