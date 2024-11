Otra vez Bullrich: Escrachó a un individuo que fue detenido ¡por error!

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1853215105963659640&partner=&hide_thread=false ANTES DEL PARTIDO, DETUVIMOS A UN HINCHA PRÓFUGO POR PORNOGRAFÍA INFANTIL



Gracias al programa Tribuna Segura, atrapamos en Rosario a Marco Antonio Centurión, un criminal que violó su arresto domiciliario en Tucumán. Este prófugo, buscado por difusión de pornografía infantil, fue… pic.twitter.com/vupijOrn9V — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 3, 2024

Centurión fue liberado esa misma noche ya que, aparentemente, se trató de una confusión entre Nación y la Provincia de Tucumán. No obstante, la ministra aún no borró su tuit y rápidamente tuvo sus réplicas de los usuarios, donde les recordaron que en pocos días detuvo a dos individuos ¡por equivocación!. El otro caso tiene que ver cuando, tal lo informó Urgente24, confundió talco con cocaína por lo que apresó a un marplatense de 42 años.

"Señora Bullrich, estamos esperando que reposte su tw diciendo que se equivocó y pidiendo disculpas a la familia de este señor que fue detenido por error e injustamente, el hombre ya está libre y esperando que se haga justicia por la difamación que le dieron", fue otra de las respuestas que recibió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JuliSabrina27/status/1853759059154883007&partner=&hide_thread=false Señora Bullrich, estamos esperando que reposte su tw diciendo que se equivocó y pidiendo disculpas a la familia de este señor que fue detenido por error e injustamente, el hombre ya está libre y esperando que se haga justicia por la difamación que le dieron. — Julieta Sabrina (@JuliSabrina27) November 5, 2024

Los apuntes contra la ministra se dan porque no es la primera vez y también tienen que ver con un pedido de disculpas públicamente, que todavía no llegó. Por lo menos, por medio de su cuenta oficial de X no lo hizo.

Violación de inocencia y juicio al Estado

Por su parte, el trabajador de prensa rompió el silenció y contó cómo se dio la situación: "Yo les trataba de aclarar que no tenía ningún pedido de captura y les pedía que me expliquen, y lo único que me dijeron es que se tenían que comunicar con el juzgado en Tucumán".

Posteriormente, precisó: "Me tuvieron dos horas en el estadio y después me tiraron a una celda común. Me quitaron todas mis pertenencias y ahí me tuvieron 9 horas sin insulina (es diabético tipo 1) y sin comida. Si no fuera por los otros detenidos me hubiera agarrado un colapso hipoglucémico".

"Esa noche me liberan, media hora después que se fue mi colectivo y me dicen que había sido una confusión de papeles entre Tucumán y Nación", agregó Centurión.

Como cierre, indicó que lo que más le molestó cuando lo liberaron fue que tenía un millón de mensajes producto de la exposición de Bullrich "violando por completo la presunción de inocencia". En ese sentido, Centurión está en contacto con abogados para "analizar las posibilidades de hacerle un juicio al Estado".

image.png Flojo operativo de seguridad.

