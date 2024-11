Confundir talco con cocaína: Así Patricia Bullrich no llegará a jefa de Gabinete

“¡La seguridad de nuestro país va un paso adelante de los delincuentes! Las hace, las paga”, concluyó en su post del 6/10 en X (antes Twitter).

Es más, los gendarmes que hablaron de cocaína en 18 pomos de talco incluso destacaron que el supuesto cargamento de droga era “millonario”.

image.png La red social X agregó al comentario de Patricia Bullrich una aclaración con notas periodísticas que desmentían la versión de la ministra, lo que ella nunca rectificó.

Supuestamente el reactivo para detectar la cocaína fue irregular y arrojó resultado positivo por error.

“Lo maltrataron. Hablaban de golpe al narcotráfico. No lo dejaban ir al baño. Le robaron todas sus pertenencias, plata y su campera. Hablé con la fiscalía y me dijeron que lo iban a cuidar. Me mintieron. Después lo liberaron en plena ruta 7 y tuvo que pedir ayuda a un automovilista”, denunció la madre del detenido tras su liberación.

Silencio de Patricia Bullrich y el narcoavión

Tras conocerse la liberación del hombre detenido y comprobarse el error en la detección de drogas, Patricia Bullrich no hizo ninguna aclaración ni borró el tuit donde habla del operativo y la incautación de cocaína.

Tampoco habló del tema cuando trascendió en los medios de comunicación ni tampoco ayer (31/10) cuando participó de la conferencia de prensa del vocero Manuel Adorni para anunciar una “histórica” intercepción de un “narcoavión” con casi media tonelada de cocaína. ¿Intentó tapar su error con ese anunció?

Sin embargo, no pasa desapercibido para el gobierno de Milei el grave error de Bullrich y su silencio en el área con la que intenta mostrar gestión y resultados positivos, lo que conspira con sus posibilidades de acceder algún día a la jefatura de Gabinete, lugar que ocupa hoy Guillermo Francos a pesar de haber sido desautorizado varias veces por el presidente en sus negociaciones con la oposición o con declaraciones públicas.

Por qué el detenido llevaba talco

Según pudieron reconstruir medios mendocinos, el marplatense buscaba trabajo y había comenzado a vender mercadería que compraba a un mayorista, pero al no funcionar su negocio quería volver a Mar del Plata en micro, cuando fue detenido.

“Me contó que no le estaba yendo bien. Incluso lo habían maltratado. Entonces le mandé plata para que viaje de nuevo a Mar del Plata”, dijo Laura, la madre.

Fue así que el 2 de octubre, Acosta tomó un colectivo llevando encima 18 pomos de talco que no había podido vender lo que desencadenó la detención en un control de gendarmería.

“¿Que Gendarmería me diga qué reactivos usaron. Me dijeron que lo vieron en actitud sospechosa y nervioso. Hemos vuelto a las peores épocas del país”, dijo Laura.

La familia de Acosta busca ahora asesoramiento legal en lo que se presume que será una demanda contra Gendarmería.

