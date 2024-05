¿Le alcanza a Patricia Bullrich para ser jefa de Gabinete?

image.png La presencia de Fuerzas Armadas en Rosario restan.

Comité de Crisis en Rosario

Después de dos meses y medio de su implementación, el resultado del Comité de Crisis en Rosario fue un decorado más donde el delito organizado sigue liderando y, pese a los golpes en sus bandas, principalmente en la de "Los Monos", continúan marcando territorio en un contexto debilitado. Un contexto donde el rosarino ya no se come el cuento hasta no ver soluciones exactas que le brinden realmente lo que buscan desde hace años.

Sobre esa línea, es importante remarcar que la presencia de Fuerzas Federales, que tanta repercusión trajo, no pudo controlar (hasta el momento) la situación caótica que sigue desbordándose. Día a día corre una nueva información policial que levanta las alertas. En su mayoría refiere a intimidaciones (exclusivamente hacia Bullrich y Pullaro por sus restricciones), crímenes, tiroteos y, actualmente, se "normalizó" el incendio de autos. Las réplicas son las que siguen dando que hablar porque los "ajustes políticos" no se ven por ninguna parte.

image.png Hace poco más de dos semanas prendieron fuego vehículos y en un jardín de la ciudad dejaron esta nota con foco en Bullrich, Pullaro y Cococcioni (ministro de Seguridad de Santa Fe).

Por ende, Bullrich sigue quedando al margen y todavía no hay nada que se haya cumplido. Sí la expansión de fuerzas por todo el territorio, pero lograr cerrar la brecha con los narcos no. A la ciudad la siguen manejando los mismos mafiosos de siempre. Ellos que están detrás de las rejas y te organizan todo de un segundo para el otro. Ellos que toman como rehenes a los ciudadanos por culpa de los movimientos políticos. Ellos que se las "ingenian" y salen con las suyas.

A modo de cita a esta última línea, cabe mencionar que a principios de la semana, tal informó Urgente24, hubo una fuga de presos en una comisaría céntrica de la ciudad. La importancia de remarcar esto es cuestionarse varias dudas. Si los policías no son capaces de controlar a los propios detenidos... ¿cómo se quiere terminar con los mismos?, ¿la policía no brinda seguridad?, ¿así pretende Bullrich decir que la situación está cambiando?. En base a eso, la Comité de Crisis en Rosario es un fiel reflejo que no ayuda a la ministra a tener liderazgo.

Dudoso reemplazo en la Jefatura de Gabinete

Para Bullrich es muy fácil decir "El que las hace, las paga" detrás de una red social y viendo la problemática desde kilómetros de distancia. Hoy por hoy no sirve esa exposición. Ese es uno de los principales factores negativos que desalienta y empeora la crisis. Por ende, la ciudad no le es un ejemplo favorable a la hora de tomar decisiones para ser la próxima jefa de Gabinete.

