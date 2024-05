La gastronomía en Rosario se desploma y los despidos pican en punta

image.png Golpe al sector.

El temor de los despidos

De la mano con este descenso, vienen los despidos y/o la limitación de personal, así lo hizo saber Ricupero quien contó que "el de bares y restoranes es un sector bastante informal, con bastante rotación, y se ve la no renovación de contratos". "Si los negocios de la actividad no levantan la facturación, va a ser muy difícil que esto se recupere. Empieza a ser un 'sálvese quien pueda', y eso no es bueno", añadió.

Por su parte, también cuestionó el incremento de tarifas en servicios públicos que "si lo llevan directamente a los precios, no va más nadie a los locales". En esa línea, y frente a este ambiente, reconoció que las subas salariales acordadas en paritarias resultan "muy difíciles de implementar".

Contexto crítico

Por otro lado, quien también brindó declaraciones pero a Radio2, fue Carlos Mellano, presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de la ciudad indicando que el declive de las ventas, que se originó en enero, empeoró en marzo y ahora se agrava aún más por el invierno. Esto se debe a que se está transitando una temporada donde, además de lo ya mencionado, "la oferta se achica" ante una menor demanda.

A raíz de ello, señaló que "cuando hay muchos tiempos muertos, sin ventas, el dueño achica la estructura despidiendo personal o trata de tenerlo cuando hay demanda".

Luego, aseveró que la actualización de los alquileres "es otro de los actores que disparan una evaluación distinta" sobre la rentabilidad del sector. Dicho costo, en muchos casos se triplica a la hora de renovar y se suma "a los precios de los servicios como la luz y el gas" que sufrieron tarifazos este año.

image.png Dos de los factores negativos.

Para finalizar, Mellano comparó lo que pasa en dicho área como así con las farmacias que también bajaron las ventas. "Qué porvenir podemos tener otras actividades", se preguntó a modo de conclusión.

