Nicolás Posse: Ninguneo, rumores y el plan de "relanzamiento" del Gabinete

Nicolás Posse encabezó este viernes la reunión de Gabinete a la que no fueron ni Javier Milei ni su hermana, Karina Milei. El Presidente no asistió a la habitual actividad en la mañana posterior a su extravagante evento en el Luna Park, donde presentó su último libro e hizo un show musical. Posse no estuvo entre los funcionarios que asistieron al estadio cubierto porteño en la noche del jueves.