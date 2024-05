Milei en Time: Autocelebración y 'negocio libertario' de US$54 millones

En la categoría "líderes mundiales" en la que fue incluido Milei también aparecían la viuda de Alexei Navalny, Yulia Navalnaya; el Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi; el primer ministro de Polonia, Donald Tusk; el vicepresidente de China, William Lai; el gobernador de Texas, Greg Abbott; la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva; y el director de la CIA, William Burns.

De los 100 a la portada

El artículo que acompaña la portada de Time con Milei explica que desde que asumió el cargo, el mandatario argentino “ha implementado medidas radicales que han tenido un impacto significativo en la economía y la estructura estatal de Argentina”. Entre las medidas aludidas se menciona que se congelaron proyectos de obras públicas, la devaluación del peso en más del 50% y el anuncio de planes para despedir a más de 70,000 trabajadores del gobierno.

Además, afirma que Milei considera que estas acciones forman parte de una “terapia de choque” económica necesaria para corregir los problemas estructurales del país. Según él, ya se están viendo resultados positivos, como la disminución de la inflación durante cuatro meses consecutivos, agrega el texto.

El artículo que escribió la periodista Vera Bergengruen, la misma que realizó la breve biografía de Milei cuando se lo incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo, destacó en relación a otros líderes mundiales: “Ninguno de sus homólogos es como Milei, con su temperamento volcánico, su porte de científico loco y su vena mesiánica. Y ninguno de ellos lidera una nación como Argentina, una potencia regional rica en recursos plagada de décadas de mala gestión política e inestabilidad económica, que ahora se ha convertido en un caso de prueba para las teorías de gobierno de un ideólogo radical”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1793616107414388787&partner=&hide_thread=false FENÓMENO BARRIAL pic.twitter.com/YSnmEi1Odt — Javier Milei (@JMilei) May 23, 2024

Luego, afirma que Milei “cree que es pionero en un enfoque que se convertirá en un modelo mundial” y cita una declaración del Jefe Estado, en una entrevista que se realizó el pasado 25 de abril: “Argentina se convertirá en un modelo de cómo transformar un país en una nación próspera”.

Es aquí el punto que interesa a Milei, ya dijimos en Urgente24 que al presidente le preocupa más convertirse en un “faro ideológico” mundial que en gestionar el país, lo que demuestra con sus viajes al exterior con encendidos discursos ideológicos.

A excepción de su encuentro con el papa Francisco en el Vaticano, con Georgia Meloni en Roma y de su visita a Israel, país con el que el gobierno libertario se encuentra fuertemente alineado, para verse con Benjamín Netanyahu, la agenda internacional del Presidente poco tuvo que ver con cuestiones del estado argentino.

Por el contrario, las actividades de Milei por el mundo abundaron en citas funcionales a sus conveniencias personales, alentadas por motivaciones ideológicas, en las que quedan relegados los asuntos del estado que gobierna.

Time y US$ 54 millones ‘libertarios’

Diario.es de España ha contado en un artículo el ‘negocio libertario’ detrás de la revista TIME y su viraje ideológico del conservadurismo al libertarismo: “El acuerdo de compra de Time Inc., que además de ser el editor de la revista Time también lo es de People, Fortune y Sports Illustrated, por parte de Meredith, respaldado por los hermanos Koch, se cerró el domingo (noviembre de 2017) por la noche. En un comunicado en el que anunciaba el acuerdo, Meredith indicó que levantará un grupo de medios líder que informará a cerca de 200 millones de consumidores estadounidenses”.

image.png Trump en Time, el magnate habría estado obsesionado con el reconocimiento de la publicación.

“Los que han seguido las inversiones de los hermanos Koch, que desde hace años apoyan la causa conservadora y la libertaria, y son especialmente generosos cuando financian a grupos de investigación que niegan el cambio climático, afirman que en esta ocasión no solo se mueven por dinero”, agrega el artículo de Diario.es, que expone los vínculos en USA con Donald Trump y su apoyo a líderes e ideas libertarias.

“Es una decisión estratégica acertada, una forma barata de tener una mayor influencia política”, dijo Bill McKibben, un experiodista de la revista New Yorker citado por el portal español y que se ha convertido en una persona clave del movimiento ecologista por ser el fundador del grupo 350.org: “Los beneficios de esta inversión para su actividad política serán enormes”.

“Durante décadas, este dinero oscuro de los Koch, como lo llamaba la periodista de la revista New Yorker Jane Meyer, sirvió para financiar campañas de desinformación cuyo objetivo era convencer al público y a los políticos de que el cambio climático no era un fenómeno preocupante”, escribió el periodista Charles Alexander en The Nation (antes trabajó en Time).

Más noticias en Urgente24:

Evento poco significativo de Javier Milei en el Luna Park

Los docentes de Santa Fe aceptaron la propuesta del gobierno pero se suman al paro

Javier Milei nombró 30 pensadores poco conocidos. Sonaba como la formación del Leverkusen

Los memes de Javier Milei en el Luna Park que calentaron las redes