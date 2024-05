Marina Dal Poggetto y la lluvia de inconsistencias (gravísimas) de Javier Milei

Según la economista, para que el riesgo país baje a 900 puntos, los bonos argentinos tienen que subir 20 dólares más. O, dicho al revés, si los bonos no suben 20 dólares más, Argentina el año que viene no tiene acceso al crédito, lo cual, según Dal Poggeto, no significa que no va a pagar los bonos ya que, mientras Caputo este ahí lo va a pagar con reservas y con pesos que consiga de la economía.