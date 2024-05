Misiones: Séptimo día de protesta, bajo un Gobierno que se niega a ver el problema de fondo

"No ha habido movimiento en otras, solo una pequeña proclama en Corrientes, pero los ministros están en control total absoluto y no hay ningún contagio", aseguró. "Aunque tuviesen sindicatos no podrían hacer huelga. No pueden hacerlo porque eso indicaría que los ladrones vayan todos a la calle", reiteró la ministra sobre el método de protesta elegido por los oficiales policiales.

Pero, ¿qué ocurre en la calle?

En las calles, ven el problema y, según 'Misionescuatro', la opinión de los posadeños respecto al acampe multisectorial y el reclamo salarial es mayormente favorable.

Según el relevamiento realizado por ese medio, "la opinión pública expresa su apoyo y solidaridad con los trabajadores que se encuentran protestando frente al Comando Radioeléctrico en avenida Uruguay".

Incluso afirma que algunos ciudadanos destacan la necesidad urgente de un aumento salarial para los trabajadores, afirmando que no se les está pagando de acuerdo a su labor y esfuerzo. "Otros" a los que menciona como "aquellos que se encuentran en situaciones laborales precarias", también mostrarían su respaldo al reclamo e incluso prometen acompañar la lucha.

Además, destacan la importancia de mejorar los salarios de sectores clave como los docentes y la policía, y se considera que la lucha por una remuneración justa es legítima y necesaria.

Complicados por la tormenta

Y mientras el reclamo, hasta ahora concentrado en las autoridades de la provincia, amenaza con girar de manera directa a Nación por la apertura de importaciones que dinamitaría la yerba de Misiones, esta mañana del jueves, los trabajadores de Energía de Misiones S.A. comenzaron con una quema de gomas.

Llevan a cabo asambleas y esta quema, en manifestación también de su descontento por la falta de respuesta a los pedidos de aumentos salariales y pagos de bonificaciones adeudadas.

image.png Esta mañana, los trabajadores de Energía de Misiones S.A. comenzaron con una quema de gomas.

Pero para este jueves, todas las protestas se verán complicadas por las tormentas. El Servicio Meteorológico Nación emitió una alerta amarilla por tormentas en Misiones, además de la que rige para gran parte de Paraguay también por condiciones climáticas severas.

En efecto, según medios locales, ya anoche se produjo una tormenta que obligó a reacomodar las carpas y acomodar el lugar para poder continuar con las protestas, que pese a todo prometen continuar.

Embed - Conflicto salarial | Séptimo día de acampe frente al comando radioeléctrico

Según el SMN, las tormentas que continuarán hoy podrían estar acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se estima que los valores de precipitación acumulada serán de entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

La alerta regirá desde las 7.00 de este jueves 23 de mayo hasta las 15.00 del viernes, y si bien incluye a toda Misiones, se estima que se verán más afectadas las zonas Sur y Centro de la provincia.

image.png Acampe de policías en Misiones.

Los docentes también acampan

Los gremios y autoconvocados docentes también siguen con los reclamos de incrementos salariales. Solamente UDPM y Saddop firmaron el acuerdo propuesto por el Gobierno, mientras que el resto aguarda una nueva mesa paritaria para tratar la cuestión. Además del importante número que persiste en el acampe de Posadas, también se movilizaron este miércoles en las comunas, continuando con los paros sin asistencia a las aulas.

"Nosotros pedimos un 100% de recomposición salarial, ellos firmaron un 34%. La cifra no alcanza", señaló ayer Leandro Sánchez, docente y secretario general de Utem, en diálogo con 'La Voz de Misiones' desde el corte en Garupá.

image.png

En El Soberbio, se logró hoy la declaración de emergencia educativa en el Concejo Deliberante, acto que fue celebrado por el sector. Ello, en contraposición a lo que ocurrió en Oberá, donde los ediles oficialistas faltaron a la sesión para impedir el quórum, con el fin de no tratar el pedido realizado por los docentes de la localidad.

Reclamo universitario nacional en medio de la protesta

Docentes, alumnos y personal no docente de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) también encabezaron ayer dos marchas diferentes por las calles céntricas de la ciudad de Posadas, en el marco de la llamada Jornada Nacional de Lucha en Defensa de la Educación Pública.

Una de ellas fue la tradicional Marcha de Antorchas, convocada por iniciativa del Frente Sindical de Universidades Nacionales, y que se enmarca dentro de las 48 horas de lucha que el sistema universitario que continuará este jueves con un paro sin asistencia a los lugares de trabajo.

"Con esta marcha la idea es dejar en clara la posición de los universitarios en relación con las políticas nacionales del Gobierno de (Javier) Milei de estrangulamiento del sistema universitario, a través de no dar respuestas a la solicitud de una recomposición del presupuesto y mucho menos la recomposición salarial que ya lleva perdidos un 58% en lo que va de la actual gestión", comentó al sitio local 'Primera Edición', Hernán Cazzaniga, integrante de la Comisión Directiva de Unión de Docentes Universitarios de Misiones (UDUM).

Salud

Trabajadores de Salud Pública ingresaron al edificio del Ministerio de Salud Pública y solicitaron la presencia del ministro de la cartera, Héctor González, para la apertura del diálogo, luego de que en la jornada del martes algunos de los gremios hayan firmado un acuerdo lo que generó disconformidad en algunos sectores. Por ello, una nueva mesa salarial se desarrolló en las instalaciones del Ministerio en la que participaron autoridades provinciales y el sector de trabajadores de la salud que demostraron su descontento por lo firmado por otros gremios del área.

Más sectores

Este miércoles además se fueron sumando otros sectores a la protesta en Posadas. Uno de ellos fue el de trabajadores de la empresa de Energía de Misiones (Ex Emsa) que salieron a las calles a manifestarse en reclamo de actualizaciones salariales, y en horas de la mañana, cortaron el tránsito vehicular sobre las calles La Rioja y Ayacucho de la ciudad de Posadas.

Otro grupo que se unió a la manifestación también fue el de trabajadores de prensa de Multimedios Sapem (Canal 12 y otros) que se acercaron con carteles hasta el corte de avenida Uruguay para acompañar y expresarse.

En tanto, desde las 18.30, los estudiantes universitarios realizaron una movilización con antorchas a favor de la educación pública, en Posadas. La marcha desembocó en el acampe, donde se unieron a los docentes que permanecen sobre avenida Uruguay reclamando una recomposición salarial.

El Gobierno nacional se niega a ver el problema de fondo

adorni.jpg El vocero presidencial, Manuel Adorni se desligó del conflicto en Misiones: "Son temas de estricta jurisdicción provincial", dijo. NA

"Son temas de estricta jurisdicción provincial", dijo el vocero Manuel Adorni ayer respecto al desborde en Misiones. Es que el Gobierno de Javier Milei se niega a aceptar la verdadera naturaleza del conflicto:

Entre enero y abril, Javier Milei y Luis Caputo aplicaron un ajuste brutal del 89,5% en las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias Entre enero y abril, Javier Milei y Luis Caputo aplicaron un ajuste brutal del 89,5% en las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias

Además, durante el primer cuatrimestre del año, también se registró una caída de 19,5%, en términos reales, en las transferencias automáticas que recibió la provincia de Misiones Además, durante el primer cuatrimestre del año, también se registró una caída de 19,5%, en términos reales, en las transferencias automáticas que recibió la provincia de Misiones

Sin embargo, para el gobierno nacional el problema en Misiones se define solo en términos de "seguridad", y por eso es que "la ministra Bullrich mandó fuerzas y está gestionando ahí", y la propia Patricia Bullrich dice que "nosotros no vamos a permitir que haya una policía que no actúe como policía".

Claramente, el Gobierno niega que el problema sea económico, y busca ir choque, aplicando un "remedio" a otra "enfermedad", lo que solo puede generar empeorar la situación...

