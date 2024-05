"La policía de Misiones no puede ser piquetera: es un sublevación inadmisible, fuera de la ley"

La ministra de Seguridad lanzó el 21/5 fuertes críticas al gobierno de Misiones al considerar que “es una provincia que ha puesto impuestos muy altos, aduanas internas y todo ese dinero no se ve en los salarios públicos. De todas formas, en los sitios donde la Policía ya no está, vamos a estar nosotros. Vamos a acompañarlos, no vamos a dejar al pueblo sin seguridad”.

Por último, la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio advirtió:

“Si existieran desbordes, voy a viajar personalmente para ocuparme de lo que suceda. Estamos esperando ver qué tipo de actitud toman las autoridades locales con los sublevados”.