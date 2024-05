El sangriento final de Bonnie y Clyde, los amantes que conmovieron a una nación

La prensa, incluyendo diarios como The New York Times, no escatimó en descripciones sensacionalistas, etiquetando a Clyde como un "notorio 'bad man' de Texas y un asesino" y a Bonnie como "su mujer cómplice que fuma cigarros y dispara rápido".

image.png La imagen que la prensa daba de ellos cambió después de que mataran a dos policías. Cuando se encontró la cámara de fotos de la pareja, Bonnie fue descrita como la cómplice de Clyde, "que fuma cigarros y dispara rápido".

Desesperados por capturarlos, en noviembre de 1933, un jurado en Dallas emitió una orden de arresto contra ellos. La situación se agravó todavía más tras el asesinato de un hombre en Texas, donde un testigo alegó que Bonnie se había burlado de la víctima mientras moría, una acusación que cambió enormemente la percepción pública de la pareja, de la que ya no se pedía su detención sino sus cuerpos. Para entonces, habían matado al menos a 13 personas, y la presión para atraparlos aumentaba.

La emboscada: el final de Bonnie y Clyde

El 21 de mayo de 1934, la policía planeó una emboscada en un camino rural en Bienville Parish, Louisiana, con la ayuda de Henry Methvin, un hombre que había trabajado con la pareja en el pasado. Methvin había sido arrestado en Dallas y, bajo presión, ayudó a las autoridades a rastrear los siguientes movimientos de Bonnie y Clyde.

En la madrugada del 23 de mayo, seis policías de Texas y Louisiana se escondieron tras unos arbustos a un lado del camino, esperando la llegada de los fugitivos. Utilizaron al padre de Methvin como señuelo, sabiendo que Bonnie y Clyde le tenían confianza. Finalmente, alrededor de las 9 de la mañana, apareció en el horizonte el Ford V8 robado de Clyde.

image.png Una vez que se logró una recompensa por los cuerpos de la pareja, seis policías de Texas y Louisiana prepararon una emboscada con ayuda de un viejo aliado.

Cuando pararon para ayudar al supuesto aliado, la pareja no tuvo tiempo de reaccionar: los oficiales abrieron fuego, matando instantáneamente a Clyde de un tiro en la cabeza. Bonnie, dándose cuenta del destino de su amado, sólo alcanzó a gritar sin poder escapar a su trágico destino.En total, se dispararon alrededor de 130 balas, para asegurarse de que la pareja -Clyde, de 24 años y Bonnie, de 23- no sobreviviera.

La muerte de Bonnie y Clyde fue ampliamente publicitada en los medios, con fotos de sus cuerpos muertos circulando por todo Estados Unidos. Aunque en vida pidieron ser enterrados juntos, sus familias no lo permitieron, y fueron sepultados en cementerios separados en Dallas, Texas.

image.png Se dispararon 130 balas, una de los cuales mató a Clyde al instante en la cabeza. Se informó que Clyde recibió 17 balazos y Bonnie 26, aunque los historiadores piensan que fueron más de 50.

A pesar de su separación en la muerte, la leyenda de Bonnie y Clyde sigue fascinando al público, convirtiéndolos en figuras eternas del folclore criminal estadounidense. La combinación de su trágica historia de amor, su carrera delictiva y su violento final les aseguró un lugar en la historia y en la cultura popular entre los criminales más infames de Estados Unidos.

