Asesinato de Carabineros: Cuerpos calcinados e hipótesis de un crimen Mapuche

"Las querellas que va a presentar el gobierno van a ser por homicidio contra Carabineros, infracción a la Ley de Armas y organización criminal", dijo Monsalve, quien aseguró que aunque el Ejecutivo quiere presentar una querella por la Ley Antiterrorista, esta "no permitiría ser lo suficientemente eficaces ni aplicar las penas más altas". Sin embargo, el ministro sugiere que si se consiguen acreditar las evidencias, los delitos conllevan una pena a perpetua.

Triple crimen de carabineros: primer móvil

Según la primeras pericias forenses, los carabineros habrían sido emboscados, acribillados y el móvil policial prendido fuego. Las victimas se identificados como el sargento primero Carlos Cisterna Navarro, el cabo primero Sergio Arévalo Lobos y el cabo primero Misael Vidal Cid, que prestaban servicios en la Cuarta Comisaría de Control y Orden Público de Los Álamos.

Los carabineros realizaban un patrullaje por la ruta P12S “cuando fueron cobardemente asesinados”, según lo comunicó la propia Fuerza. Las primeras pesquisas determinaron que un grupo de desconocidos armados los emboscó, acribilló y hubo un enfrentamiento con disparos.

image.png

Otras versiones que circulan en la prensa de Chile, sugieren que los carabineros fueron emboscados, reducidos, atados y después asesinados, incluso antes de que prendieran fuego la patrulla. El gobierno un decretó toque de queda nocturno en las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa.

“No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio, de la muerte de un carabinero, y no solo de uno, sino tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar”, expresó el director general de Carabineros, Ricardo Yañez.

image.png

La Policía Nacional de Chile además arrestó este domingo a tres sospechosos por la masacre de los carabineros en la Araucaria, también oriundos de Cañete, región sureña de Bio Bio. La prensa del país ha dado a conocer que las pesquisas apuntan a sectores mapuches radicalizados como los autores del crimen.

Pista mapuche o bandas criminales detrás el crimen de los carabineros

El área de la Araucaria, donde se encontró la patrulla con los cuerpos calcinados, es una región habituada a enfrentamientos entre la comunidad mapuche (que se manifiesta con cortes de calles de manera pacífica o bien con marchas más violentas) y las fuerzas del Estado en torno a la disputa territorial de estos pueblos que no entienden de la propiedad privada y que —ahora— ello es jurisdicción del Estado Nación.

En ese sentido, en una entrevista con Canal 13, la ministra del Interior Carolina Tohá aseguró que "este es un tipo de ataque que no se había visto nunca" en Chile. "Los asesinaron fuera (de la camioneta) y no se sabe en qué circunstancias. No se sabe tampoco por qué se bajaron (del vehículo)", señaló Tohá en alusión al nivel inusitado de violencia.

La ministra luego dialogó con Radio Pauta, dejando entrever que podría tratarse deun asesinato perpetrado por una banda del crimen organizado o por una célula extremista mapuche, ya que el asesinato ocurrió en vísperas el Día de los Carabineros (26 de abril).

image.png Gabriel Boric en el lugar del triple crimen

“Estos Carabineros y muchos otros, han trabajado para darle más resguardo a la población, y se lo han dado (…) Las fuerzas han trabajado para darle más seguridad a la población (…) Es muy triste esto porque no sólo se pierden vidas, sino que se pierde un avance que había tenido toda la comunidad”, sentenció, según consigna BíoBío.

Al consultarle si en la zona hay grupos narcos especializados en el robo de madera, Tohá señaló que “sí, y hay mezcla. Hay delincuentes que se dedican especialmente al robo de vehículos, participan también de narcotráfico o robo de madera, pero que a veces se pliegan a actividades de grupos que tienen una agenda más reivindicativa”.

“Sí, hay pistas, hay líneas investigativas. No estamos en blanco...A veces hay delitos gravísimos que no se tiene nada. Aquí se tienen algunas líneas investigativas, pero hay que ir descartando, explorando, a ver si dan resultados o no”, agregó la ministra.

