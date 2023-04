Carabineros de Chile con subametralladoras UZI

Live Blog Post

La Stun-Gun más conocida es la de la marca Taser. En el estado de Nueva York, donde la tenencia de armas de fuego se encuentra muy regulada, crece el consumo de Taser para uso personal. A todos les resulta apropiado para la defensa personal.

“Hay 50.000 voltios pasando por esas líneas en este momento”, dijo Greg Korduba, un instructor de Tasers. "Simplemente no puedes mover los músculos y luego caes al suelo. Tu objetivo está inmovilizado, pero no herido de muerte"

Una de sus reclutas opinó a Spectrum Local News, de Buffalo, Nueva York: "Es fácil de poner en tu bolso. No es letal si necesitas usarlo. A medida que envejecemos nos damos cuenta de que ya no somos la Mujer Maravilla y somos vulnerables. Esto me da una sensación de seguridad y de que tengo una opción si necesito usarlo”.

El citado Greg Korduba dijo que aumentó 200% el consumo de las pistolas eléctricas: desde comerciantes hasta paseadores de perros.

Las armas de fuego están prohibidas en casi todos los lugares: escuelas, negocios, centros comerciales, supermercados. Ya no puedes llevar tu arma allí. Así que la gente busca una opción defensiva.

Con un precio de entre US$ 350 u US$ 600, las Tasers disparan pa un objetivo a una distancia de hasta 4,5 metros y chocan durante 30 segundos.

Un caso federal de 2019 dictaminó que es inconstitucional prohibir las Taser pero la prohibición aún permanece en la ley del estado neoyorkino. No obstante, la Policía del Estado y otras agencias de seguridad no están haciendo cumplir ninguna legislación por la preferencia del público: las Taser dejan inconsciente al atacante cuando el gas pimienta no lo consigue, y tiene un mayor alcance.

Puede comprar una Taser cualquier persona mayor de 18 años y hay números de serie en cada unidad y cartucho del propietario.

Debate

En la Argentina siguen restricciones ridículas al uso de las Taser. Se prefiere que un policía lleve un arma letal antes que una que inmovilice. Incomprensible. Pero los ladriprogresistas son así, insólitos.

Durante el año 2021 el Gobierno Porteño compró 60 pistolas marca Taser para uso policial. Sin embargo, por denuncias de supuestos organismos de Derechos Humanos, la por entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, resolvió la causa suspendiendo la habilitación.

image.png

En consecuencia, esas armas no puedieron ser ingresadas al país y la ciudad presentó un amparo por mora para que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), a cargo de la distribución de las pistolas taser, las libere de una vez pero todavía no hubo novedad alguna.

Incluso, el oficialismo despidió al funcionario que autorizó, en ese entonces, a la Ciudad de Buenos Aires a importarlas. Específicamente, fue la Anmac (ex Renar) la que había aprobado en mayo de 2021 la adquisición de las mismas.

Sin embargo, dos meses después, el Gobierno Nacional, despidió al Director Ejecutivo de la Agencia, Ramiro Urristi, por habilitar la operación. El Ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, relató:

A la semana echaron al funcionario que nos firmó la autorización. No se terminó de perfeccionar el acto porque no tenemos el permiso para ingresarlas, pero el proceso licitatorio sí se dio. El proveedor las tiene que traer y no se lo permiten

D’Alessandro, es quien lidera la presentación ante la Justicia. Como se detalló en A24, solicitó permiso para que puedan importar armas de este tipo, y desde la Ciudad argumentan que el Gobierno Nacional lo mantiene frenado por una cuestión "ideológica".

image.png

Un caso curioso

El asunto luce tan masivo que en Maui, Hawaii, ocurrió un debate insólito en el Concejo Deliberante.

El consejo del condado de Maui votó por unanimidad aprobar una ordenanza que establece los requisitos de licencia para los vendedores de armas eléctricas después de eliminar los requisitos de seguro.

Una ley del Estado que entró en vigor el 01/01/2022 legalizó las ventas de armas eléctricas como Taser y pistolas paralizantes. La legislación otorgó a los condados la responsabilidad de emitir permisos a los vendedores de armas eléctricas.

Pero en varios condados comenzó la venta de pistolas eléctricas sin una ordenanza.

Otros dijeron que los vendedores con licencia deberían tener pólizas de seguro con coberturas que defendieran al condado de cualquier reclamo que surja de la licencia para vender y el uso de pistolas o cartuchos eléctricos.

El borrador requería que el jefe de policía aprobara un curso de capacitación o seguridad con armas eléctricas para vendedores.

Después de la discusión del comité, una demanda federal presentada contra el condado y el consejo alegó que la demora en la promulgación de una ordenanza y los requisitos adicionales para los vendedores “han perpetuado una prohibición total de la venta, propiedad y posesión de armas eléctricas”.

La demanda fue presentada en Honolulu por Maui Ammo and Gun Supply, el nombre comercial de Mags Management Inc., una corporación de Nevada; la Coalición de Armas de Fuego de Hawái de personas que apoyan el derecho constitucional de poseer y portar armas; y Christy Gusman, residente de Wailuku, que quería comprar una Taser.

En ese contexto hubo una sesión del legislativo municipal y se anuló el requisito de seguro para los vendedores. Y se quitó al jefe de Policía tener que otorgar una licencia al vendedor, derivándose la tarea a un administrativo de la policía. Además se habilitaron 2 cursos de seguridad para vendedores de armas eléctricas. Asunto cerrado.