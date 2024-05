Luis Caputo implacable: "No hay atraso cambiario" y salir del cepo "no tiene fecha"

Ancla fiscal

Normal flujo

Stock de moneda y

Buena relación entre reservas internacionales y pasivo remunerado.

"Pero de esas cuatro cosas, la realidad es que estamos lejísimos. Uno no pasa de populismo a liberalismo en una línea recta. Es una estupidez”, explicó el titular de la cartera de Economía.

Equilibrio fiscal

"La normalización de los flujos y el stock está al 75%. La cuarta, que son las reservas internacionales y el pasivo remunerado, es en la que estamos más lejos. La idea, como dije en varias oportunidades, es hacer esto sin sobresaltos. Si hubiese un nuevo programa de desembolso con el Fondo, estaríamos mejor”, completó.

Posible devaluación

Hay que poner todo en la balanza, no tiene sentido esa comparación. Lo que si hay es distorsión de precios, es lo que dijimos siempre, todos los empresarios valuaron sus productos a un tipo de cambio de 2 mil, 2500. Hay muchos empresarios que se dieron cuenta de que la estabilidad vino para quedarse y muchos de los precios se retrotrajeron a los niveles de diciembre, enero y mucha otra gente no, porque sigue esperando una crisis o algo. Hay mucha divergencia en los precios Hay que poner todo en la balanza, no tiene sentido esa comparación. Lo que si hay es distorsión de precios, es lo que dijimos siempre, todos los empresarios valuaron sus productos a un tipo de cambio de 2 mil, 2500. Hay muchos empresarios que se dieron cuenta de que la estabilidad vino para quedarse y muchos de los precios se retrotrajeron a los niveles de diciembre, enero y mucha otra gente no, porque sigue esperando una crisis o algo. Hay mucha divergencia en los precios

Salarios en dólares

“Por otro lado, cuando uno mira salarios en dólares, por ejemplo, vos estás contento con tu salario en dólares o creés que deberías ganar más. Si bien es el doble de lo que era durante el final del gobierno anterior, hoy los salarios están en un nivel bajo”, explicó

Sobre el cierre recordó

No tiene ningún sentido convalidar el error de pronóstico con una devaluación, eso es lo que ha hecho la Argentina siempre, es una tontería. Tenemos que ganar competitividad bajando impuestos, no devaluando, que es lo que se hizo toda la vida, esto es lo que vamos a hacer nosotros: aumentar los niveles de competitividad bajando los impuestos con superávit. La forma no es devaluar, ese es el error que se cometió siempre. No tiene ningún sentido convalidar el error de pronóstico con una devaluación, eso es lo que ha hecho la Argentina siempre, es una tontería. Tenemos que ganar competitividad bajando impuestos, no devaluando, que es lo que se hizo toda la vida, esto es lo que vamos a hacer nosotros: aumentar los niveles de competitividad bajando los impuestos con superávit. La forma no es devaluar, ese es el error que se cometió siempre.

Más contenido en Urgente24

Descubrieron una nueva especie de dinosaurio carnívoro en la Patagonia

Pícnic extraterreste: Moria Casán comandará un nuevo canal de streaming

La AFIP lleva la Inteligencia Artificial a otro nivel y comenzará a aplicarla en Aduana

Senado: Coincidencias UP / UCR, LLA quiere dictámen y aparece coparticipar blanqueo