Zona Fría: Luis Caputo liberaría $4.300 millones de los que retuvo, pero falta más que eso...

Las distruidoras y subdistribuidoras de gas natural vienen levantando la voz y denunciando en los últimos días que Luis Caputo no paga desde enero el reintegro por Zona Fría, que no se financia con subsidios del Estado nacional, sino con un recargo del 5,44% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST, uno de los componentes de la factura) que pagan los hogares y pequeños comercios e industrias de las zonas "no frías", y que en el sector contabilizan por un total de $10.000 millones, teniendo en cuenta los meses de enero, febrero y marzo.