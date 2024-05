El negocio es vender granos a Lula da Silva pero Javier Milei es Bolsonaro

Para Javier Milei, Brasil es sinónimo de Jair Bolsonaro cuando debería ser de Luiz Inácio Lula da Silva. O, al menos, Río Grande do Sul. El inundado estado del Brasil meridional es su economía Nº5, con eje Porto Alegre-Caxias do Sul y una base agrícola: arroz, soja, maíz, yuca, caña de azúcar, naranjas y ajo. También ganadería y es el productor lácteo Nº2. Su tragedia es una oportunidad para el campo argentino. Pero Milei no lo comprende.