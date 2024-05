"Tenemos que votar una buena ley, no una rápida: debemos incorporar educación y jubilados".

“La clase media no recibe nada con las normas que se aprobaron en diputados. Están pagando cada vez más cara la prepaga, más cara la escuela privada, más caras las tarifas de servicios públicos y se le viene encima un aumento impositivo previsto en el paquete fiscal. Los ahorros en plazo fijo ya no le rinden y con los ahorros del colchón en dólares cada vez se compra menos”. “La clase media no recibe nada con las normas que se aprobaron en diputados. Están pagando cada vez más cara la prepaga, más cara la escuela privada, más caras las tarifas de servicios públicos y se le viene encima un aumento impositivo previsto en el paquete fiscal. Los ahorros en plazo fijo ya no le rinden y con los ahorros del colchón en dólares cada vez se compra menos”.

Lousteau-ucr.jpg Martín Lousteau y sus críticas a la Ley Bases

Ley "Hood Robin", ayuda a los ricos y posterga a los pobres

“La rebaja para los ricos en materia impositiva es descomunal. Caen bienes personales de 2,25% por un año a 2,25% en cinco años: el descuento es del ochenta por ciento. Además, les promete estabilidad tributaria hasta 2038. Se va a proponer un blanqueo generoso a tasa cero inclusive para los que han evadido todo tipo de impuestos” afirmó el ex ministro de Economía de la Nación.

“Lo que se plantea en los proyectos afecta a las pymes ya que las grandes empresas tendrán facilidades que los pequeños no disfrutan”.

Finalmente, a la hora de rescatar algún aspecto positivo en el perfil del actual Jefe de Estado sostuvo:

“Javier Milei tiene determinación y marca agenda. El ataque al déficit como concepto es importante, aunque no estemos de acuerdo con él en cómo hacerlo”.