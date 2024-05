Advertencia de Javier Milei a Diputados: "Me importa tres carajos"

Si el Congreso no me saca ahora las reformas estructurales, no me importa. Lo voy a volver a internar. Lo voy a internar todas las veces que pueda. Y si no me la dejan pasar, la paliza electoral que le vamos a dar el año que viene va a ser que cambie la composición del Congreso y pasemos todas las reformas. Y no solo eso. Además tenemos las 300 reformas del DNU. Y les cuento algo. Tenemos todavía pendientes 3200 reformas. Tarde o temprano las vamos a hacer. No me importa cuánta voluntad tenga de bloquear la política sucia. La vamos a hacer Si el Congreso no me saca ahora las reformas estructurales, no me importa. Lo voy a volver a internar. Lo voy a internar todas las veces que pueda. Y si no me la dejan pasar, la paliza electoral que le vamos a dar el año que viene va a ser que cambie la composición del Congreso y pasemos todas las reformas. Y no solo eso. Además tenemos las 300 reformas del DNU. Y les cuento algo. Tenemos todavía pendientes 3200 reformas. Tarde o temprano las vamos a hacer. No me importa cuánta voluntad tenga de bloquear la política sucia. La vamos a hacer

debate-de-la-mocion-de-censura-de-vox-contra-el-presidente-del-gobierno-pedro-sanchez-risa-recorte.jpg Pedro Sánchez, presidente del gobierno español ¡cuidado con el Matchpoint!

Quién es "El Zorro", España y "Pedrito" Sánchez

Mientras Milei daba explicaciones teóricas sobre economía se acordó del personaje "El Zorro" de quien dijo que era un libertario que "hacía justicia" mencionó España, en ese punto aprovecho para disparar contra Pedro Sánchez pero esta vez con más gracia.

“Justo hoy mencioné a España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito, pese a lo que diga la progresía mediática”,

Críticas nombres (solo gestos)

Durante la charla, el líder de La Libertad Avanza (LLA) lanzó críticas también contra Sergio Massa y Martín Lousteau.

Había bestias que decían que el tipo de cambio iba a ser de 10.000. Uno decía que si dolariza lo va a ser a 7000 pesos ¿Dónde estaba el que hacía la cuenta esa? Por suerte, sacó pocos votos y desapareció. Es uno de los tipos que más imagen negativa”, dijo sin nombrar al exministro de Economía de Alberto Fernández. Acto seguido, dijo que “la persona que le hizo la cuenta también tiene imagen negativa”, y emuló al senador de la UCR cuando levantó tímidamente la mano en el Senado para votar a favor el aumento de la dietas Había bestias que decían que el tipo de cambio iba a ser de 10.000. Uno decía que si dolariza lo va a ser a 7000 pesos ¿Dónde estaba el que hacía la cuenta esa? Por suerte, sacó pocos votos y desapareció. Es uno de los tipos que más imagen negativa”, dijo sin nombrar al exministro de Economía de Alberto Fernández. Acto seguido, dijo que “la persona que le hizo la cuenta también tiene imagen negativa”, y emuló al senador de la UCR cuando levantó tímidamente la mano en el Senado para votar a favor el aumento de la dietas

Rol del BCRA

En otro tramo, Milei dijo que el oficialismo “está limpiando la basura que el resto de los políticos dejaron desde 1935″. Volvió a insistir en que el Banco Central tiene que ser eliminado porque “hace daño”, e insistió que la Argentina abrace las ideas de la libertad “va a pasar de ser un país pequeño a un país grande”.

Sobre la salida del cepo, sostuvo que no sabe cuándo se llevará a cabo ya que “lo determinará la gente” y destacó el trabajo de sus funcionarios.

