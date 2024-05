Escándalo en Los 8 Escalones: Ex participante reclama su premio

"Detestable como se comportan para pagar. Tremendos ladris", finalizó de manera tajante, brindando la oportunidad a otros usuarios de compartir sus vivencias.

Por supuesto, en las respuestas se manifestó una diversidad de opiniones. Dado que, mientras algunos respaldaron sus palabras, otros se opusieron argumentando que, según las cláusulas del contrato con El Trece, el pago se realiza a los 90 días hábiles.

"Yo gané el 31/08 y me pagaron el 11/01. A la fecha eran 4.500, terminaron siendo 3.100. Dolió pero más que bienvenidos!", comenzó diciendo @fersileo.

"Gane un changuito de supermercado. Me daban el voucher en 45 días. El trato era un changuito lleno con electrodomésticos y todo. Cuando lo fui a buscar me dieron $5000 pesos de premio hace 4 años atrás. No compré ni un cuarto de changuito y nada de electrodomésticos", agregó @vale_adamo. "Gane un changuito de supermercado. Me daban el voucher en 45 días. El trato era un changuito lleno con electrodomésticos y todo. Cuando lo fui a buscar me dieron $5000 pesos de premio hace 4 años atrás. No compré ni un cuarto de changuito y nada de electrodomésticos", agregó @vale_adamo.

"En el contrato dice 90 días hábiles, hay que tener comprensión de textos y saber lo que se firma", alegó @SusanaIllana.

El Trece baraja y reparte: Fin de un ciclo, extiende otros y esperado regreso

En las últimas horas trascendieron las nuevas modificaciones que El Trece haría en su grilla. Estas afectarían, en primera instancia, los horarios del recientemente agregado Cuestión de Peso y Poco Correctos. Por otro lado, levantarían el envío de Federico Bal a diez días de debutar y podría volver un programa sensación.

Fue el periodista Pablo Montagna, especialista en medios, quien reveló esta información. Según indicó, el primer movimiento en el canal del Grupo Clarín sería estirar momentáneamente los envíos conducidos por Mario Massaccesi y el de Leandro Leunis junto a Joaquín Álvarez.

Ahora bien, algo muy llamativo sería el levantamiento de 1D2. Dicho programa era encabezado por Roberto Moldavsky, quien abandonó las grabaciones para centrarse en su carrera teatral. Rápidamente, el canal acudió a Bal para que sea su reemplazante y llegó a conducir nueve episodios. Sin embargo, todo parece indicar que el envío será descontinuado.

