Mercado Pago y tarjetas: Cómo enviar dinero sin saldo en cuenta

En ocasiones, es necesario transferir dinero a alguien para saldar una deuda o pagar una compra que proporciona beneficios al utilizar CBU o código QR, sin embargo, nuestra billetera no siempre alcanza para todo. Es por ello, que la reconocida fintech de Marcos Galperin ha decidido ofrecer una opción que permite disponer de dinero durante todo el mes. No obstante, es importante recordar que no todo lo que brilla es oro.