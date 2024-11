Patricia Bullrich denunció a un barrabrava por amenazas: "Que no se queje si hay un muerto"

“Tenemos que hablar. Gracias a todas las boludeces que está haciendo tu amiga va a pasar esto. Después que no se queje si hay un muerto en la tribuna. Van por ella. En River va a ser igual, que después se queje por las pelotudeces que hace”, se escucha en el audio.

En el audio, que fue transcripto en la denuncia, Di Zeo agregó: “Si la señora (Patricia Bullrich) sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, que lo haga de esa manera. Nosotros vamos a hacer la nuestra, boludo, vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura. (...) Cuando van a la cancha les vamos a pegar a los del Ministerio. (...) Entonces, ¿qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda. Si esto es de vivo, boludo (...) No hablamos más, no hablamos más, hagan lo que quieran. Me chupa la pija entrar a la cancha. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha”.

Los mensajes de voz de WhatsApp habrían sido enviados por Di Zeo después de conocer la decisión del Ministerio de Seguridad de aplicarle derecho de admisión por dos años a dos de sus lugartenientes, Fabián Kruger y Fernando Gatica por los incidentes de la semana pasada en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario cuando Boca Juniors jugó contra Gimnasia y Esgrima La Plata por la Copa Argentina.