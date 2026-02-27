Sandro era hijo único de Vicente y Nydia: pasó toda su infancia y adolescencia en Valentín Alsina; Ricardo Montaner vivió los primeros 7 años de su vida también en Valentín Alsina; Marcela Morello nació en Lanús, en 1969 (antes de convertirse en cantante, fue vendedora en una tienda de ropa y cajera de un supermercado).
CLUB MODESTO VENCIÓ A SAD GIGANTE
"Made in Lanús": modelo social de largo plazo le ganó a los US$ 250 millones del plantel de Flamengo
En Lanús nacieron deportistas como Horacio Acavallo pero tambièn artistas como Sandro, Ricardo Montaner, Patricia Sosa, Marcela Morello y Pepe Biondi.
El campeón del mundo Horacio Accavallo nació en la dura Villa Diamante y allí transcurrió su infancia. Fue ganador del cinturón planetario en peso mosca la Asociación Mundial y el Consejo Mundial de boxeo entre 1966 y 1968.
Patricia Sosa nació en Valentín Alsina en 1956. Triunfó en Argentina, América Latina, España y países del Este de Europa. Finalmente, Pepe Biondi (“Qué fenómeno!!”). Hijo de inmigrantes napolitanos, de origen humilde, pasó su niñez en Remedios de Escalada. Logró picos de ratings inéditos para la TV con su programa “Viendo a Biondi”
“Made in Lanús”, modelo de largo plazo
En los últimos 20 años, el club del sur del conurbano ha sumado tantos títulos internacionales como los más grandes del fútbol argentino.
Gracias a las copas, llegaron ventas millonarias y esos dineros (unos US$ 500 millones) se reinvirtieron en un “modelo social” que dio becas a miles de jugadores jóvenes que formaron nuevas generaciones de talentos.
Nada fue casualidad sino fruto de una planificación que combinó visión deportiva con inteligencia institucional.
Has recorrido un largo camino, Lanús
La institución se caracteriza por ser formadora de futbolistas, con un gran trabajo desde las bases. Desde el fútbol infantil, pasando por el fútbol de Inferiores, Reserva y luego la Primera.
Quien tenga más de 50, 60 ò 70 años recordará que Lanús, desde 1978 a 1981, tuvo que transitar en la Primera C, visitando canchas impresentables de CABA, GBA y Rosario. Tenía apenas 2.000 socios y era considerada una institución “menor”.
Al Granate le costó más de una década volver a Primera. Retornó al círculo mayor recién en 1990, de la mano de Miguel Ángel Russo.
- Apertura de Argentina en 2007
-Campeón de la Copa Sudamericana en 2013
-4 títulos locales incluyendo una histórica triple consagración de 2016 (Torneo de Primera, Supercopa Argentina y Copa Bicentenario).
-Recopa Sudamericana
-2025: Campeón de la sudamericana
En febrero de 2026, victoria sobre Flamengo (Campeón de la Libertadores) en la llamada Recopa.
Lanús ahora compite de igual a igual contra gigantes como Boca, River, Sao Paulo y Fluminense.
Los nuevos millonarios
El Granate ha logrado vender a 10 de sus jugadores por cifras superiores a los 7 millones de dólares, en cada uno de los casos.
Lautaro Valenti, Defensa central, US$ 10 millones
Gustavo Gómez, Defensa central, US$ 9,5 millones
José Manuel López, Delantero centro, US$ 9,5 millones
Sebastián Blanco, Mediocampista ofensivo US$ 8,7 millones
Julio Soler, Lateral izquierdo, US$ 8 millones
Eduardo Salvio, Extremo derecho, US$ 8 millones
Miguel Almirón, Extremo derecho, US$ 7,5 millones
Gustavo Bartelt, Delantero centro, US$ 7,15 millones
Lautaro Acosta, Extremo izquierdo, US$ 7 millones
José Sand, Delantero centro, US$ 7 millones
El “modelo” tiene varios escalones:
-los jóvenes alimentan al primer equipo, ventas y fortalecen las finanzas
-el dinero de las ventas se reinvierte en infraestructura y becas para miles de chicos que quieren jugar de manera competitiva o recreativa.
El “sistema” le ganó a los hombres y por eso el club nunca quedó atrapado por un dirigente providencial o un técnico eterno o salvador. La vieja cancha de madera se transformó en un estadio de 47.000 espectadores que luce siempre lleno ya que hoy tiene más de 40.000 socios.
Ahora, la Copa Libertadores
Tras 7 campeones brasileños consecutivos en el máximo torneo sudamericano, Lanús buscará la presea que le falta.
Demostró que se le podía ganar el club con más “torcedores” de todo Brasil en su propia ciudad (Estadio Maracaná de Río de Janeiro).
Lanús dejó de ser una sorpresa para convertirse en un protagonista permanente de los torneos sudamericanos.
No fue David contra Goliath, fue el modelo social contra las SAD. Las Sociedades Anónimas Deportivas dominan casi todo el fútbol brasileño.
Por ùltimo, una demostración de que el modelo le gana al dinero: Lanús juega como le gustaría a Pep Guardiola, una orquesta sinfónica.