"Made in Lanús": modelo social de largo plazo le ganó a los US$ 250 millones del plantel de Flamengo

Nada fue casualidad sino fruto de una planificación que combinó visión deportiva con inteligencia institucional.

¿Se logró gracias a que se trata de un "club chico" que puede esperar mientras que Boca y River no le tienen paciencia a sus chicos más prometedores ya que viven de zozobra en zozobra?

Embed - ¡MARACANAZO GRANATE! LANÚS es CAMPEÓN de la RECOPA SUDAMERICANA | #Flamengo 2-3 #Lanús | Resumen

Has recorrido un largo camino, Lanús

La institución se caracteriza por ser formadora de futbolistas, con un gran trabajo desde las bases. Desde el fútbol infantil, pasando por el fútbol de Inferiores, Reserva y luego la Primera.

Quien tenga más de 50, 60 ò 70 años recordará que Lanús, desde 1978 a 1981, tuvo que transitar en la Primera C, visitando canchas impresentables de CABA, GBA y Rosario. Tenía apenas 2.000 socios y era considerada una institución “menor”.

Al Granate le costó más de una década volver a Primera. Retornó al círculo mayor recién en 1990, de la mano de Miguel Ángel Russo.

En 2002, le tocó jugar la Promoción para mantenerse en la división de privilegio. Ese fue su punto de inflexión (tras vencer con angustia a Huracán de Tres Arroyos). Apareció la piedra fundacional del despegue.

image Histórico: Lanús campeón en La bombonera. José Sand, autor del gol que le dió el tìtulo

Luego, llegó la visión estratégica y hoy, casi un cuarto de siglo más tarde, se codea con la élite del continente. Un club insignificante llegó a conquistar muchos títulos nacionales y continentales (la mayoría de ellos en los últimos 20 años).

- Apertura de Argentina en 2007

-Campeón de la Copa Sudamericana en 2013

-4 títulos locales incluyendo una histórica triple consagración de 2016 (Torneo de Primera, Supercopa Argentina y Copa Bicentenario).

-Recopa Sudamericana

-2025: Campeón de la sudamericana

En febrero de 2026, victoria sobre Flamengo (Campeón de la Libertadores) en la llamada Recopa.

Lanús ahora compite de igual a igual contra gigantes como Boca, River, Sao Paulo y Fluminense.

image

Los nuevos millonarios

El Granate ha logrado vender a 10 de sus jugadores por cifras superiores a los 7 millones de dólares, en cada uno de los casos.

Lautaro Valenti, Defensa central, US$ 10 millones

Gustavo Gómez, Defensa central, US$ 9,5 millones

José Manuel López, Delantero centro, US$ 9,5 millones

Sebastián Blanco, Mediocampista ofensivo US$ 8,7 millones

Julio Soler, Lateral izquierdo, US$ 8 millones

Eduardo Salvio, Extremo derecho, US$ 8 millones

Miguel Almirón, Extremo derecho, US$ 7,5 millones

Gustavo Bartelt, Delantero centro, US$ 7,15 millones

Lautaro Acosta, Extremo izquierdo, US$ 7 millones

José Sand, Delantero centro, US$ 7 millones

image Lanús vendió a Lautaro Valenti a Italia por US$ 10 millones

Gracias a esos dineros Lanús pudo hacer frente a todas sus actividades sociales, a remodelar por completo su estadio y a construir una escuela que tiene jardín de infantes, primaria, secundaria y hasta nivel terciario.

El “modelo” tiene varios escalones:

-los jóvenes alimentan al primer equipo, ventas y fortalecen las finanzas

-el dinero de las ventas se reinvierte en infraestructura y becas para miles de chicos que quieren jugar de manera competitiva o recreativa.

El “sistema” le ganó a los hombres y por eso el club nunca quedó atrapado por un dirigente providencial o un técnico eterno o salvador. La vieja cancha de madera se transformó en un estadio de 47.000 espectadores que luce siempre lleno ya que hoy tiene más de 40.000 socios.

image

Ahora, la Copa Libertadores

Tras 7 campeones brasileños consecutivos en el máximo torneo sudamericano, Lanús buscará la presea que le falta.

Demostró que se le podía ganar el club con más “torcedores” de todo Brasil en su propia ciudad (Estadio Maracaná de Río de Janeiro).

Lanús dejó de ser una sorpresa para convertirse en un protagonista permanente de los torneos sudamericanos.

No fue David contra Goliath, fue el modelo social contra las SAD. Las Sociedades Anónimas Deportivas dominan casi todo el fútbol brasileño.

El equipo carioca derrotado por Lanús está plagado de estrellas. El "Fla" tiene un plantel valuado en US$ 250 millones. Uno solo de sus volantes ofensivos, Lucas Paquetá, tiene un valor que supera a la sumatoria de todos los titulares del granate (US$ 40 millones según Transfermarkt). Por su parte, el extremo Samuel Lino, cuesta unos US$ 25 millones.

Por ùltimo, una demostración de que el modelo le gana al dinero: Lanús juega como le gustaría a Pep Guardiola, una orquesta sinfónica.