Agustín Rossi, que se sumó a Flamengo en condición de libre en julio de 2023 (previo paso por Al-Nassr), después de varias negociaciones fallidas para renovar su vínculo con Boca Juniors, reconoció que nunca quiso irse. El arquero se acordó del presidente xeneize, Juan Román Riquelme...
PICANTE
El palito de Agustín Rossi a Juan Román Riquelme: "Se sufrió..."
El arquero sensación en Sudamérica, Agustín Rossi, dialogó en exclusiva con ESPN F10 y recordó su turbulenta salida de Boca (con palito a Riquelme incluido).
En 2022, surgieron varios tironeos entre el entorno del portero y el cuadro de La Ribera, por distintas diferencias que surgieron en el marco de las charlas por la renovación de contrato.
Todo ello desembocó en que Rossi se fuera a préstamo al Al-Nassr de Arabia por seis meses (enero a junio), y, posteriormente, se mude a Brasil para defender el arco del Fla.
Sin embargo, el guardameta surgido en las inferiores de Chacarita dejó huella en Boca. No solo por sus atajadas, reflejos, penales atajados y títulos, sino también, por lo conflictiva que fue su salida.
Fue la figura excluyente de la serie de semifinales de la Copa Libertadores de América entre el Mengão y Racing. Pero no solo eso, sino que es uno de los mejores futbolistas del Rubronegro en la actualidad, pese a que algunos colegas estén empecinados en encontrarle alguna mancha...
Agustín Rossi cruzó a Juan Román Riquelme
Después de la clasificación del Flamengo a la final de la Copa Libertadores tras eliminar a La Academia, el futbolista de 30 años, en diálogo con ESPN F10, conducido por Germán Paoloski, remarcó: "Dentro de todo lo que hice, siempre mi intención fue quedarme. Obviamente que, no en los momentos de renovación sino un año antes, habíamos tenido algunas charlas, pero después no se terminó dando".
Y añadió: Lo que pasó con la gente no me lo esperaba la verdad. Que te ovacione toda La Bombonera, que griten 'Rossi es de Boca y de Boca no se va' en medio de un conflicto en el que la gente no tenía nada que ver, es una negociación en la que se puede o no llegar a buen puerto. Son circunstancias del fútbol".
Además, recientemente, Agustín Rossi aclaró que su entorno no la pasó bien en medio de las negociaciones con Boca: "Nadie lo sabe, pero la verdad es que mi familia sufrió mucho cuando se empezó a hablar y lo que salió a decir el presidente en su momento, pero son negociaciones, no se llegaron a buen puerto...".
El conflicto entre Rossi y la dirigencia de Boca, que por entonces presidía Jorge Ameal, comenzó un año y tres meses antes de que se le venciera el contrato (junio de 2023), ya que desde el lado del jugador aseguraban que "cobraba como el cuarto arquero de Panamá".
Tras idas y vueltas, el Consejo del Fútbol se reunió con Rossi y su entorno, y, según indicó Jorge Bermúdez, le acercaron una "oferta gigante": contrato hasta diciembre de 2026, cláusula de salida superior a los 20 millones de dólares, sueldo total (por todo el contrato) de 11 millones de dólares brutos (sin impuestos, serían 7 millones de dólares) y adelanto del 40% del primer año de contrato, según recordó TyCSports.com en una nota con fecha de viernes 31 de octubre.
El DT de Flamengo explicó por qué Rossi no atajará en la Selección Brasileña
Filipe Luis, director técnico de Flamengo, no ocultó su admiración por Agustín Rossi, pieza clave en la clasificación del Mengão a la final de la Copa Libertadores tras el empate 0-0 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. Sin embargo, el exlateral de la Selección de Brasil fue contundente cuando le consultaron por una convocatoria del arquero al combinado nacional.
"Estamos muy felices por llegar a otra final. Flamengo tiene cinco finales de Libertadores y esta será mi cuarta —tres como jugador y una como entrenador—. Este proceso nos permite seguir haciendo historia. Fue una victoria de un equipo con alma, que sabe jugar la Copa y está lleno de jugadores ambiciosos", analizó Filipe Luís tras el encuentro.
Pese a la alegría y a los elogios al guardameta, el entrenador bajó la espuma en relación a los rumores de si puede ser citado al seleccionado que dirige Carlo Ancelotti: "Él tiene todo el derecho y las condiciones para jugar en cualquier selección, pero no lo imagino con la camiseta de Brasil". Rossi volvió a ser determinante en Avellaneda con varias intervenciones clave que sostuvieron el cero en el marcador y aseguraron el pase al duelo decisivo, luego del 1-0 conseguido en el Maracaná en la ida.
