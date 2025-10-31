El palito de Agustín Rossi a Juan Román Riquelme: "Se sufrió..."

image Agustín Rossi, que llegó gratis, es el MVP de un Flamengo que invirtió miles de millones en futbolistas.

Agustín Rossi cruzó a Juan Román Riquelme

Después de la clasificación del Flamengo a la final de la Copa Libertadores tras eliminar a La Academia, el futbolista de 30 años, en diálogo con ESPN F10, conducido por Germán Paoloski, remarcó: "Dentro de todo lo que hice, siempre mi intención fue quedarme. Obviamente que, no en los momentos de renovación sino un año antes, habíamos tenido algunas charlas, pero después no se terminó dando".

Y añadió: Lo que pasó con la gente no me lo esperaba la verdad. Que te ovacione toda La Bombonera, que griten 'Rossi es de Boca y de Boca no se va' en medio de un conflicto en el que la gente no tenía nada que ver, es una negociación en la que se puede o no llegar a buen puerto. Son circunstancias del fútbol".

Además, recientemente, Agustín Rossi aclaró que su entorno no la pasó bien en medio de las negociaciones con Boca: "Nadie lo sabe, pero la verdad es que mi familia sufrió mucho cuando se empezó a hablar y lo que salió a decir el presidente en su momento, pero son negociaciones, no se llegaron a buen puerto...".

Siempre mi intención fue quedarme. Un año y medio antes habíamos tenido algunas charlas, después no se terminó dando. […] Se sufrió mucho lo que había salido a decir el presidente (Juan Román Riquelme) en su momento Siempre mi intención fue quedarme. Un año y medio antes habíamos tenido algunas charlas, después no se terminó dando. […] Se sufrió mucho lo que había salido a decir el presidente (Juan Román Riquelme) en su momento

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Espacioazulyoro (@espacioazulyoro_)

El conflicto entre Rossi y la dirigencia de Boca, que por entonces presidía Jorge Ameal, comenzó un año y tres meses antes de que se le venciera el contrato (junio de 2023), ya que desde el lado del jugador aseguraban que "cobraba como el cuarto arquero de Panamá".

Tras idas y vueltas, el Consejo del Fútbol se reunió con Rossi y su entorno, y, según indicó Jorge Bermúdez, le acercaron una "oferta gigante": contrato hasta diciembre de 2026, cláusula de salida superior a los 20 millones de dólares, sueldo total (por todo el contrato) de 11 millones de dólares brutos (sin impuestos, serían 7 millones de dólares) y adelanto del 40% del primer año de contrato, según recordó TyCSports.com en una nota con fecha de viernes 31 de octubre.

image Boca sigue extrañando a Agustín Rossi. Desfilaron Chiquito Romero, Leandro Brey y Agustín Marchesín y ninguno logró adueñarse del arco.

El DT de Flamengo explicó por qué Rossi no atajará en la Selección Brasileña

Filipe Luis, director técnico de Flamengo, no ocultó su admiración por Agustín Rossi, pieza clave en la clasificación del Mengão a la final de la Copa Libertadores tras el empate 0-0 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. Sin embargo, el exlateral de la Selección de Brasil fue contundente cuando le consultaron por una convocatoria del arquero al combinado nacional.

"Estamos muy felices por llegar a otra final. Flamengo tiene cinco finales de Libertadores y esta será mi cuarta —tres como jugador y una como entrenador—. Este proceso nos permite seguir haciendo historia. Fue una victoria de un equipo con alma, que sabe jugar la Copa y está lleno de jugadores ambiciosos", analizó Filipe Luís tras el encuentro.

Pese a la alegría y a los elogios al guardameta, el entrenador bajó la espuma en relación a los rumores de si puede ser citado al seleccionado que dirige Carlo Ancelotti: "Él tiene todo el derecho y las condiciones para jugar en cualquier selección, pero no lo imagino con la camiseta de Brasil". Rossi volvió a ser determinante en Avellaneda con varias intervenciones clave que sostuvieron el cero en el marcador y aseguraron el pase al duelo decisivo, luego del 1-0 conseguido en el Maracaná en la ida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ViejaEuropa1/status/1983871235881582726&partner=&hide_thread=false Este discurso se suele utilizar cuando tú eres el derrotado. Mi reconocimiento a Filipe Luis por hacerlo en la victoria.

pic.twitter.com/s5FBF2dCOn — VE (@ViejaEuropa1) October 30, 2025

Más noticias de Agustín Rossi

Javier Milei y Agustín Rossi culpables: llanto interminable de Leonardo Gentili

Mientras Scaloni cita a Cambeses: Brasil podría quedarse con Agustín Rossi

Agustín Rossi, exarquero de Boca, baleado en un violento intento de robo

Leo Gentili, periodista riquelmista, hizo el ridículo con Agustín Rossi

El DT de Flamengo explicó por qué Agustín Rossi no atajará en Brasil