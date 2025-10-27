Lourdes Fernández le pegó un palazo a Lissa Vera y estalló la interna de Bandana

Lourdes también compartió su entusiasmo por volver al Gran Rex con Bandana, subrayando que su foco está en la música y en su público: "Un día a la vez", escribió sobre el video en modo selfie. Esta frase resume su proceso de recuperación y la decisión de avanzar sin quedar atrapada en la victimización, mientras agradece a su círculo más cercano y a los equipos médicos que la asistieron durante los días más complicados.

La cantante, además, se prepara para un festival junto a los A*Teens y Germán "Tripa" Tripel, mostrando que su vida profesional vuelve a ser prioridad.

La respuesta inmediata a la indirecta de Lourdes no tardó en llegar: Lissa Vera, en Indomables (C5N), dejó claro que lo principal para ella es la recuperación de su amiga: "A mí lo único que me importa es que ella está bien para pelear. Si me está peleando es porque la estúpida está bien. Y eso a mí me deja tranquila. Lo demás me parece un chiquitaje". Con esa frase, Vera subrayó que no iba a entrar en polémicas inútiles ni en conflictos mediáticos, y que su prioridad es proteger a Lourdes y acompañarla en todo lo que sea necesario.

Lissa Vera le planta cara a Jonathan Viale por el chiste sobre Lourdes

Mientras Lourdes optaba por la calma y la reconstrucción, Lissa Vera eligió la confrontación directa en televisión y dejar claro que no estaba dispuesta a permitir que la situación de su amiga se tome a la ligera. Durante su visita a TN, la cantante encaró a Jonatan Viale por un comentario hecho en Radio Rivadavia, donde él relacionó la letra de "Seminare" de Serú Girán con el caso de Lourdes de forma que muchos interpretaron como banalización.

"Me parece raro que salga de vos que canten y jueguen con la letra y nombren a Lowrdez en ese momento. A mí no me pareció gracioso. Yo estaba en Tribunales hablando con la psicóloga, la abogada y la asistente social, y no estaba para jodas", afirmó Vera con contundencia.

La cantante también recordó el trabajo detrás de escena que tuvo que hacer para garantizar la seguridad de Lourdes: "Dejé mi casa, mi hija y mis cosas para ponerme al frente de esta batalla y proteger a una persona que veía en una situación vulnerable", como sostuvo en LAM (América TV).

Vera, además, destacó que incluso cuando Viale se mostró desentendido en el aire, ella tenía pruebas y clips que confirmaban lo que había sucedido. "A mí me pareció raro que salga de vos que siempre estás al pie del cañón en todo esto, y dije: ‘te voy a preguntar’", agregó, mostrando que no quería confrontar por confrontar, sino exigir responsabilidad y sensibilidad en la cobertura de un tema tan delicado como la violencia de género.

De esta forma, se evidenció la tensión entre el periodismo ágil y la necesidad de tratar ciertas historias con cuidado, y al mismo tiempo reafirmó el rol central de Lissa Vera como protectora y defensora de Lowrdez en un momento donde la exposición pública y la vulnerabilidad personal se cruzaron de manera inevitable.

