Después de días de angustia, Lourdes Fernández reapareció en redes con un mensaje lleno de fuerza y ganas de volver a los escenarios con Bandana, sin hablar de lo que vivió. Al mismo tiempo, Lissa Vera encaró en vivo a Jonatan Viale, dejando claro que no está dispuesta a que la situación de su amiga se tome a la ligera.
"NUNCA ME LLAMÓ"
Lourdes Fernández le pegó un palazo a Lissa Vera y estalló la interna de Bandana
Antes de que Bandana vuelva a los escenarios, Lourdes Fernández le tiró un dardo a Lissa Vera, quien se cruzó con Jonatan Viale en vivo. Todo muy caldeado.
Lourdes Fernández reaparece y apunta contra quienes la expusieron
Lowrdez, nombre artístico de Lourdes Fernández, reapareció este domingo en sus redes con un video que transmitía calma, aunque cargado de emociones después del duro episodio que vivió junto a su ex pareja, Leandro García Gómez.
Tras permanecer doce horas encerrada y con denuncias de violencia de género, la cantante compartió un mensaje agradeciendo a quienes estuvieron pendientes de su situación y confirmó su regreso a los escenarios.
"Muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente, estoy muy bien. Gracias al Hospital Fernández porque me dieron una medicación que hace posible que mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves", dijo Lourdes con el pelo suelto y la voz serena, mostrando que, más allá del trauma, su prioridad es recuperar su rutina y su energía para la música.
Pero la artista no esquivó las críticas hacia quienes interpretó que se mostraron preocupados solo de cara a la cámara: "Algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace tres años no sabe de mí y tiene el descaro de llorar en cámara cuando nunca me llamó para saber si estaba bien". El comentario, aunque no nombra, fue leído por muchos como un dardo hacia Lissa Vera, su compañera de Bandana.
Lourdes también compartió su entusiasmo por volver al Gran Rex con Bandana, subrayando que su foco está en la música y en su público: "Un día a la vez", escribió sobre el video en modo selfie. Esta frase resume su proceso de recuperación y la decisión de avanzar sin quedar atrapada en la victimización, mientras agradece a su círculo más cercano y a los equipos médicos que la asistieron durante los días más complicados.
La cantante, además, se prepara para un festival junto a los A*Teens y Germán "Tripa" Tripel, mostrando que su vida profesional vuelve a ser prioridad.
La respuesta inmediata a la indirecta de Lourdes no tardó en llegar: Lissa Vera, en Indomables (C5N), dejó claro que lo principal para ella es la recuperación de su amiga: "A mí lo único que me importa es que ella está bien para pelear. Si me está peleando es porque la estúpida está bien. Y eso a mí me deja tranquila. Lo demás me parece un chiquitaje". Con esa frase, Vera subrayó que no iba a entrar en polémicas inútiles ni en conflictos mediáticos, y que su prioridad es proteger a Lourdes y acompañarla en todo lo que sea necesario.
Lissa Vera le planta cara a Jonathan Viale por el chiste sobre Lourdes
Mientras Lourdes optaba por la calma y la reconstrucción, Lissa Vera eligió la confrontación directa en televisión y dejar claro que no estaba dispuesta a permitir que la situación de su amiga se tome a la ligera. Durante su visita a TN, la cantante encaró a Jonatan Viale por un comentario hecho en Radio Rivadavia, donde él relacionó la letra de "Seminare" de Serú Girán con el caso de Lourdes de forma que muchos interpretaron como banalización.
"Me parece raro que salga de vos que canten y jueguen con la letra y nombren a Lowrdez en ese momento. A mí no me pareció gracioso. Yo estaba en Tribunales hablando con la psicóloga, la abogada y la asistente social, y no estaba para jodas", afirmó Vera con contundencia.
La cantante también recordó el trabajo detrás de escena que tuvo que hacer para garantizar la seguridad de Lourdes: "Dejé mi casa, mi hija y mis cosas para ponerme al frente de esta batalla y proteger a una persona que veía en una situación vulnerable", como sostuvo en LAM (América TV).
Vera, además, destacó que incluso cuando Viale se mostró desentendido en el aire, ella tenía pruebas y clips que confirmaban lo que había sucedido. "A mí me pareció raro que salga de vos que siempre estás al pie del cañón en todo esto, y dije: ‘te voy a preguntar’", agregó, mostrando que no quería confrontar por confrontar, sino exigir responsabilidad y sensibilidad en la cobertura de un tema tan delicado como la violencia de género.
De esta forma, se evidenció la tensión entre el periodismo ágil y la necesidad de tratar ciertas historias con cuidado, y al mismo tiempo reafirmó el rol central de Lissa Vera como protectora y defensora de Lowrdez en un momento donde la exposición pública y la vulnerabilidad personal se cruzaron de manera inevitable.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Javier Milei tiene el mapa violeta para mostrárselo a Donald Trump
Hoy se vota: Plebiscito por Javier Milei, Donald Trump y JP Morgan Chase (y Scatturice)
Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes
Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos