Famosas argentinas que fueron confinadas por sus seres más cercanos

Ana, hermana de Lourdes, admitió el estado de vulnerabilidad de la cantante y dijo: “ Por suerte ella está viva. No queremos que García Gómez salga porque él la llevó a lugares súper oscuros”.

El jueves 23 de Octubre por la noche y durante un allanamiento, el acusado estuvo bajo custodia policial en el interior del departamento. Más tarde fue trasladado hacia la dependencia judicial donde quedó privado de su libertad.

La requisa tuvo lugar en el departamento que ambos compartían en el 3er piso de Ravignani 2186, en Palermo, CABA.

“En el interior del departamento fue encontrada Lourdes Fernández y minutos después fue detenido García Gómez”, precisaron las fuentes judiciales.

El argumento de García Gómez en su defensa fue: “Ella no quería salir”. Fue asistido por un defensor oficial.

A fines de 2022, Lourdes Fernández había denunciado a su ex pareja por violencia de género.

“Yo lo banqué, estuve junto a él, lo ayudé mucho. Durante el plazo que duró la relación, siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado”, contó.

En aquel entonces subió una historia en Instagram en la que se mostró golpeada y recomendó a las mujeres ir a la Justicia si pasaban por este tipo de situaciones.

Luego, decidió no continuar con la causa penal.

image Lourdes Sánchez y su ex pareja, hoy detenido

2-Julieta Prandi y una condena ejemplar

Entre 2011 y 2019, la modelo, conductora de TV y actriz estuvo casada con el empresario Claudio Contardi con quien tuvo dos hijos: Mateo, nacido en 2011, y Rocco, nacido en 2015 .

En 2025, protagonizó un proceso judicial en el que demandó a su exmarido.

El 13 de agosto de ese año, Contardi fue condenado a 19 años de prisión por violencia de género y abuso sexual.

“Es una condena justa, yo viví casi 20 años en medio de un infierno por su culpa” reflexionó Julieta al conocer la sentencia.

“Yo siento que hoy empiezo a vivir”, agregó la conocida figura, quien está en pareja con Emanuel Ortega desde 2020.

Relató durante el juicio la agonía de una relación tortuosa donde a menudo no podía abandonar su propia vivienda en compañía de sus hijos. Según sus dichos, su ex marido se apropió de sus bienes y del producido de sus trabajos como modelo publicitaria y en los medios de comunicación. Habría transferido los ingresos y los bienes de Prandi a su nombre y el de su propia madre.

image Julieta Prandi y su ex pareja, hoy detenido, Claudio Contardi

3- La dura historia de Locomotora Oliveras

La ex campeona del mundo en box en varias categorías, sufrió violencia de género y encierros por parte de su primer marido, cuando era muy joven, antes de ser pugilista.

Alejandra tuvo que enfrentarse a los feroces golpes de su pareja quien la golpeaba y encerraba a pesar de encontrarse embarazada.

Oliveras murió en Santa Fe a los 47 años, tras luchar varias semanas contra un ACV que sufrió el día que debía jurar como convencional constituyente de su provincia. Se había ganado ese cargo por voto popular.

Muchos sabían que había criado a sus dos hijos como madre soltera pero no todos conocían la historia de una relación marcada por la violencia de género.

Cuando era solo una adolescente y se encontraba embarazada de su hijo mayor, Alejandro, a los 15 años, empezó a sufrir todo tipo de golpes.

“Me pegaba mi pareja durante el embarazo, lo hizo también después que nació mi hijo y hasta que pude separarme. Yo entiendo que si nacemos es para ser feliz y para disfrutar".

Antes era normal que la mujer sufriera porque el marido le pegara. A nadie se le movía un pelo porque una mujer denunciaba y no le daban pelota, la mandaban a la casa y se le reían. Yo nunca acepté eso. Por eso aposté por el amor, por eso de tan niña me junté con él y tuvimos un hijo. Pero cuando empezó a pegarme y a encerrarme no entendía el motivo. Dije: eso no es el amor.

"Lo que hice fue aprender a defenderme sola porque en el pueblo no había boxeo. Así que cuando él no estaba hacía sentadillas, abdominales en el piso, entrenaba con mi sombra. Un día vino a pegarme como lo hacía siempre. Entonces lo esperé, cerré el puño y le di con toda la fuerza que tenía. Cayó sorprendidísimo al suelo. Agarré a mi bebé, una bolsa de nylon, y me fui. No volví nunca más".

image Locomotra Oliveras y su hijo Alejandro

4-Marita Monteleone, la locutora de Entel

Se popularizó por los mensajes que la empresa de telefonía estatal tenía para los usuarios. Se hizo famosa con frases como:

"El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio" y "La característica marcada se encuentra temporalmente congestionada".

Marita grabó la guía telefónica completa con miles de archivos de voz. Es una locutora con una extensa carrera en radio y también ha trabajado para otras empresas, como la voz de los conmutadores de Boca Juniors y Ferrocarril Oeste. Su carrera incluye trabajos en emisoras como Radio La Red, Radio Del Plata y Radio El Mundo.

Tiene una gran pasión por el tango, lo que la llevó a presentar espectáculos y discos como "Locutango" y "Maritango".

A los 68 años sigue trabajando y lucha para que su propia hija, la comunicadora Malena de los Ríos, no la lleve a un geriàtrico.

Tras ser hospitalizada por una osteotomía en la rodilla derecha denunció:

Mi hija habló con el juzgado para que me judicialicen. Para que yo no me vaya de los centros asistenciales, para que termine en un geriátrico, a lo que me niego completamente. Yo me quiero ir porque soy la alta motriz. Vino un psicólogo, me vio muy bien. Vino una médica psiquiatra, me vio muy bien. Pero no depende de mí, depende del juzgado.

La causa está siendo investigada en el juzgado civil número 56 intenta determinar la capacidad de Monteleone para tomar decisiones por sí misma.

“Malena tiene 31 años y es mi única heredera. Ella pidió al juzgado que me confiscara los bienes. No tenía por qué haber hecho eso. Lo único que le pido es que saque esa restricción. Yo tengo un departamento en Caballito de tres ambientes que mantuve toda la vida desde que murió Roberto, mi marido. Quiero volver a mi casa, porque soy propietaria y estoy pagando las expensas que la señorita Malena de los Ríos dijo que iba a pagar y nunca lo hizo”.