Encuentran a Lourdes Fernández (Bandana) en el departamento de su pareja

Los efectivos tuvieron que aceptar las exigencias del dueño de casa, ya que la Fiscalía interviniente no había dado la orden de allanamiento hasta este momento.

Desde el 4 de octubre, nadie sabe nada de Lourdes Fernández, ex integrante de Bandana, y su desaparición preocupa a familiares y fanáticos. Mientras su madre busca respuestas y la Justicia interviene, las redes de Lourdes siguen activas, lo cual le suma más confusión e intriga sobre qué está pasando realmente con la cantante.

Desaparición de Lourdes Fernández: denuncias y miedo tras la puerta

El caso de Lourdes Fernández (Lowrdez) tiene todos los condimentos de esas historias que el tiempo convierte en símbolo. La denuncia la presentó su mamá, Mabel López, el 22 de octubre, después de no hablar con su hija desde el 4 de octubre. Lo hizo por mail a la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, que derivó el caso a la Comisaría Vecinal 14B.

La madre contó que no tienía ninguna pista ni respuesta. En el mismo escrito, mencionó a Leandro García Gómez, ex pareja de Lourdes, denunciado en 2022 por violencia de género. Esa mención activó a la Policía, que fue hasta el domicilio de Palermo donde vivían juntos.

image Lourdes Fernández está desaparecida desde el 4 de octubre, y su madre presentó la denuncia ante la Justicia. La ex pareja, denunciada por violencia, negó cualquier vínculo y resistió el ingreso policial.

Los atendió el propio García Gómez, visiblemente molesto, y según el parte policial les dijo que Lourdes "ya no vive acá" y que "no tiene relación con ella" aunque habían retomado su relación hacía unos años. Negó el ingreso al domicilio y grabó el procedimiento.

El juez Javier Sánchez Sarmiento, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, ordenó una consigna fija en la puerta.

Lourdes, además, ya había contado públicamente episodios muy durísimos con su expareja. En una nota de hace dos años, relató: "Me cortó las extensiones con un cuchillo y me tiró por las escaleras", frase, que en su momento pasó rápido por los portales, pero hoy parece una crónica de algo anunciado.

Yesa misma mañana, el periodista Alexis Puig de El Nueve intentó contactarse telefónicamente con Lourdes: se escucha que responde ella con voz pastosa y a un hombre de fondo, pero solo se consiguen distinguir algunas pocas frases, como "No puedo... boludo, ¿me estás jodiendo?" y "¿Quién habla? No entiendo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/1981337546421326228&partner=&hide_thread=false [AHORA] "¿Quién habla? No entiendo": el periodista Alexis Puig llamó a "Lowrdez" Fernández al aire y la integrante de Bandana atendió, pero no se le entendió lo que decía y se escuchó la voz de un hombre durante la comunicación.



@canal9oficial https://t.co/Dd6hmCkSXg pic.twitter.com/pwGulIocly — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 23, 2025

Dudas sobre las redes de Lourdes Fernández

Lo más desconcertante del caso es que las redes sociales de Lourdes siguieron activas. De hecho, en su cuenta oficial, se publicó una historia que dice: "Grax LeanGG Dr con mucho amo", acompañada de una foto de una pareja caminando de la mano. En otra publicación se lee: "Reparar el vínculo. Es importante sol [sic] tenemos una sola vida y un solo amor."

image Sus redes sociales siguen activas con publicaciones confusas, pero nadie confirma que Lourdes esté bien. La Policía y la Justicia investigan mientras sus familiares y sus seguidores buscan respuestas.

Nadie supo si esos mensajes los escribió ella o si alguien está usando su cuenta. Más raro todavía es que el miércoles en la misma cuenta se compartió en su muro un video anunciando la venta de entradas para el regreso de Bandana, con motivo de sus 25 años.

En redes, sus seguidores se muestraron preocupados y enojados: muchos recuerdan cómo Lourdes se animó a hablar de violencia cuando todavía no era común hacerlo. "Ojalá no la dejen sola otra vez", escribió una fan en X (ex Twitter). Su compañera Lissa Vera incluso usó sus redes para manifestar su preocupación y anunciar que "dará el encuadre legal correspondiente" junto a su abogado, Fernando Cortez.

image

Lourdes ¿promete represalias contra su madre?

Después de que sus familiares y amigos se movilizaran para buscarla, Lourdes Fernández reapareció públicamente a través de una historia en su cuenta de Instagram.

En el video, la cantante explicó que se encontraba enferma y sorprendida por la repercusión de su ausencia: "Chicos, me acabo de levantar, me caen llamadas, no me dejan hacer… Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible. No chicos, no no no no."

image

Lourdes aclaró además que está bien y que se informaron cosas incorrectas sobre su situación: "Estoy bien, les informaron muy mal y me voy a encargar de saber quién es. Estoy perfecta, gracias, fue un… tremendo, tremendo. Les mando un beso, gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero… estoy bien."

Recordemos que "la responsable de informal mal" fue su madre, Mabel López, por quien la investigación dio comienzo cuando denunció la desaparición de su hija. ¿Tomará represalias contra su propia madre?

