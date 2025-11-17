Una gran cantidad de bandas de rock han demostrado su enfado con el Gobierno a raíz de la desfinanciación cultural y La Renga no fue la excepción, sobre todo, teniendo en cuenta que el presidente Javier Milei desde que comenzó su campaña electoral para finalmente llegar a la Casa Rosada usó en reiteradas ocasiones la aclamada canción "Panic Show".
LE MARCÓ LA CANCHA
Burla y rechazo: La Renga disparó contra el Gobierno y subió a "Milei" al escenario
La Renga aprovechó el momento en que tocó la canción "Panic Show" para imitar al Presidente y reforzar su rechazo al uso político de su música.
Esta vez en clara muestra de burla y rechazo contra el líder libertario, aprovecharon el momento en que hicieron el tema para que suba al escenario una persona de talla baja con una enorme careta del mandatario nacional que imitó gestos y movimientos del mandatario mientras interactuaba con el vocalista.
El hecho no pasó desapercibido y generó una escena que combinó burla y crítica política durante la presentación que hicieron en Luján ante una multitud en un encuentro que convocó a fanáticos de las motocicletas Harley Davidson.
“El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país”, había dicho días previos el bajista Tete Iglesias, mediante una declaración para el medio chileno Sonar FM que rápidamente encendió la polémica. Con la inesperada intervención, los músicos reforzaron su rechazo al uso político de su música y llevó el conflicto directamente al escenario.
La Renga criticó al Presidente desde Chile
Hace algunos días Tete Iglesias le dio una entrevista a la radio chilena Sonar FM en la que dejó en claro cuál es la postura de la banda con respecto a la utilización de la pieza musical por parte del presidente Javier Milei.
En diálogo con el periodista Alfredo Lewin, el bajista explicó que hicieron “todo lo que legalmente se puede hacer” para que el economista no use la canción “para llevar a cabo sus ideas”.
“Estamos muy del otro lado”, manifestó en materia ideológica el reconocido músico perteneciente a la banda oriunda del barrio porteño de Mataderos.
Asimismo, posteriormente sumó molesto: “El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país. Es una parte más de lo que está robando”.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
La miniserie de 4 capítulos perfecta para cerrar el finde
Explosivo audio del hijo de Yiya Murano contra Flow: "Me quedo con una película de..."
Tensión en El Trece por una posible nueva baja
La nueva miniserie de 8 capítulos que arrasa con su puntaje perfecto
Paula Chaves picanteó en OLGA y una periodista la atendió fuerte: "Trabajar con ella fue..."