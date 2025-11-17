Burla y rechazo: La Renga disparó contra el Gobierno y subió a "Milei" al escenario

La Renga criticó al Presidente desde Chile

Hace algunos días Tete Iglesias le dio una entrevista a la radio chilena Sonar FM en la que dejó en claro cuál es la postura de la banda con respecto a la utilización de la pieza musical por parte del presidente Javier Milei.

En diálogo con el periodista Alfredo Lewin, el bajista explicó que hicieron “todo lo que legalmente se puede hacer” para que el economista no use la canción “para llevar a cabo sus ideas”.





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1989403062482387346&partner=&hide_thread=false "Panic Show es nuestro tema y Milei se lo robó, como se está robando todo del país"



Gabriel 'Tete' Iglesias, bajista de La Renga, contó que hicieron "todo lo que legalmente se puede hacer" para que el presidente no usara esa canción y remarcó: "Estamos muy del otro lado". pic.twitter.com/vKZarjiWo7 — Corta (@somoscorta) November 14, 2025



“Estamos muy del otro lado”, manifestó en materia ideológica el reconocido músico perteneciente a la banda oriunda del barrio porteño de Mataderos.

Asimismo, posteriormente sumó molesto: “El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país. Es una parte más de lo que está robando”.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

La miniserie de 4 capítulos perfecta para cerrar el finde

Explosivo audio del hijo de Yiya Murano contra Flow: "Me quedo con una película de..."

Tensión en El Trece por una posible nueva baja

La nueva miniserie de 8 capítulos que arrasa con su puntaje perfecto

Paula Chaves picanteó en OLGA y una periodista la atendió fuerte: "Trabajar con ella fue..."