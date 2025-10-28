Juanes sorprendió a Mario Pergolini al brindar detalles de la "oscuridad" de la fama

Juanes recordó cómo inició su carrera musical

En otro tramo de la entrevista, Juanes recordó cuando le contó a su familia que quería estudiar música la primera reacción fue negativa.

Es por ese motivo que intentó cursar otras carreras aunque finalmente se dio cuenta que lo suyo era desde arriba de los escenarios.





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1983002504418984209&partner=&hide_thread=false Juanes habló sobre su paso por la universidad y de cómo fue cambiando de carreras hasta dedicarse a la música. #lovieneltrece #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/YKIhvZE9hC — eltrece (@eltreceoficial) October 28, 2025



"Tenés que estudiar algo que te dé para vivir", contó que fue la respuesta obtenida tras hacer público su anhelo y por ese motivo estudió ingeniería mecánica y luego publicidad.

Y luego explicó que "el diseño industrial tiene mucho que ver con la música". "La música es el diseño de los sentimientos", señaló.

