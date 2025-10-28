En la noche del lunes (27/10) Juanes estuvo como invitado en el programa Otro día perdido y aprovechó la entrevista que le hizo Mario Pergolini para protagonizar una conversación que excedió el repaso de su carrera y se adentró en el costado humano y tal vez menos conocido de la fama.
ENTRE LUCES Y SOMBRAS
Juanes sorprendió a Mario Pergolini al brindar detalles de la "oscuridad" de la fama
En una charla íntima con el conductor del ciclo Otro día perdido, Juanes abrió su corazón y se refirió a la dualidad entre el artista y la persona.
"Obviamente tiene toda la oscuridad de cualquier profesión", señaló el cantante colombiano para sorpresa del conductor que quiso saber más al respecto. "Yo creo que es inevitable la vida del artista o la vida del viajero, es una vida solitaria", agregó posteriormente por la pantalla de El Trece.
Asimismo, consdieró que tanto "la vida del éxito" como también así la del fracaso son "pruebas". "Todo es muy relativo porque el éxito es relativo, el fracaso es relativo pero vos siempre estás en búsqueda de algo y nunca terminas de encontrar eso que estás buscando", explicó al destacar que siente como necesidad el hecho de hacer música.
Por otro lado, reconoció que le molestó el hecho de no acompañar a sus hijos en ocasiones importantes a causa de compromisos laborales. "Todo en la vida es decisión. Yo creo que más que suerte y más que talento, lo que sea, es una decisión abolusta de querer hacer algo porque realmente hay una pasión y para mí es la música. Afortunadamente ellos han entendido y me han apoyado muchísimo", indicó.
Juanes recordó cómo inició su carrera musical
En otro tramo de la entrevista, Juanes recordó cuando le contó a su familia que quería estudiar música la primera reacción fue negativa.
Es por ese motivo que intentó cursar otras carreras aunque finalmente se dio cuenta que lo suyo era desde arriba de los escenarios.
"Tenés que estudiar algo que te dé para vivir", contó que fue la respuesta obtenida tras hacer público su anhelo y por ese motivo estudió ingeniería mecánica y luego publicidad.
Y luego explicó que "el diseño industrial tiene mucho que ver con la música". "La música es el diseño de los sentimientos", señaló.
