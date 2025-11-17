¿Hasta dónde llega el control de los evangélicos sobre los fondos públicos?

image Walter Ghione, uno de los pastores cercanos a Maximiliano Pullaro.

Consultado sobre ello, Ghione justificó los 'giros' asegurando que las fundaciones ya venían trabajando en prevención de adicciones y que la formalización legal sólo reconocía su labor previa. No obstante, dirigentes locales advierten que no hay evidencia clara, por lo cual generó sospechas sobre posibles fundaciones fantasmas.

La situación abre más de un interrogante acerca de la transparencia del manejo de recursos estatales en programas sensibles y sobre el rol de los grupos religiosos que pueden jugar en la política provincial. Mientras algunos defienden que los fondos respaldan proyectos serios de prevención, otros avisan sobre la creación de estructuras que funcionan más para consolidar poder que para cumplir objetivos sociales.

Evangélicos con poder

Lo cierto es que el debate recién comienza: la Legislatura y diferentes organismos continúan revisando los contratos y subsidios. Al respecto, Ghione brindó una entrevista al programa local Democráticamente.

Durante el diálogo, el legislador remarcó que todas las transferencias y convenios se realizaron por los canales institucionales correspondientes y que cada organización "cumple una función social legítima, con trayectoria y rendición ante los organismos del Estado".

"No hay nada que ocultar. Todo lo que hicimos fue con papeles, expedientes y controles. Estas organizaciones trabajan con jóvenes, familias en situación de vulnerabilidad y personas con problemas de adicciones. Reducir todo eso a un título político sería injusto". "No hay nada que ocultar. Todo lo que hicimos fue con papeles, expedientes y controles. Estas organizaciones trabajan con jóvenes, familias en situación de vulnerabilidad y personas con problemas de adicciones. Reducir todo eso a un título político sería injusto".

El caso llegó amplificado por la coyuntura electoral y por un hecho transversal: el crecimiento de las iglesias evangélicas como actor social con capilaridad barrial y capacidad de articulación con el Estado.

Cerrando con sus declaraciones, Ghione defendió el rol de las organizaciones de base evangélica en la atención social y comunitaria, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

"Las iglesias y las organizaciones cristianas vienen sosteniendo comedores, centros de rehabilitación y espacios de contención donde muchas veces el Estado no llega. No se puede estigmatizar ese trabajo por razones ideológicas o políticas", expresó.

Para culminar, dejó en claro que "Todo lo que hicimos está a la vista. Las rendiciones existen, los proyectos son públicos y los resultados también. Yo creo que la transparencia no se declama, se demuestra con hechos".

Embed - DEMOCRATICAMENTE: Walter Ghione sobre los fondos a organizaciones evangélicas | 11 de Noviembre

