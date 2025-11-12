Maximiliano Pullaro no quiere perder protagonismo

"Si bien aún no se han formulado imputaciones a mandos superiores, entendemos que puede llegar a haber alguna vinculación con lo que se conocía como la Banda de Los Funes. Las denuncias arrancaron con llamados anónimos al 911 que daban cuenta de ventas de drogas en esta zona". "Si bien aún no se han formulado imputaciones a mandos superiores, entendemos que puede llegar a haber alguna vinculación con lo que se conocía como la Banda de Los Funes. Las denuncias arrancaron con llamados anónimos al 911 que daban cuenta de ventas de drogas en esta zona".

De manera continuada, remarcó que "Primero arrancaron en la esquina, en un lugar que se derribó en enero de este año. Luego, la investigación avanzó y pudimos ver que en este pasillo se llevaba adelante la venta de estupefacientes".

A raíz de ello "se realizaron tareas por parte de la PDI, pudimos corroborar este lugar, y así llegamos a realizar los allanamientos y a encontrar material estupefaciente en ambos lugares, cocaína puntualmente, y hoy tenemos seis personas privadas de la libertad en prisión preventiva vinculadas a esta causa".

Asimismo, indicó por qué en este caso se decide avanzar con el derrumbe. "En ambas construcciones se hace el derribo, porque no hay personas que hayan reclamado; es un terreno que podríamos denominar fiscal, por lo cual no hay ningún derecho que se pueda ver afectado y además son lugares que están en condiciones demasiado precarias, que no tienen ninguna condición de habitabilidad, ni pareciera que lo han tenido", comunicó.

Ley de Microtráfico

El trabajo en conjunto entre el Gobierno Provincial, el MPA y los gobiernos locales permite combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino. La Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.

Estos dispositivos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.

En tanto, el operativo fue considerado un paso más en la recuperación de espacios tomados por el narcotráfico en Rosario.

image Según el fiscal, los inmuebles levantados "no eran habitables ni tenían condiciones mínimas de vivienda". Foto: Gobierno de Santa Fe

Más resultados positivos en Rosario

Dentro de un contexto crítico, principalmente en Rosario, se presentaron los resultados obtenidos hasta el momento a través del programa de Intervención Barrial Focalizada (IBF), que se desarrolla desde hace más de 20 meses en distintos puntos de la Provincia proponiendo un abordaje integral en territorios atravesados por altos niveles de violencia o conflictividad social.

A partir de un diagnóstico conjunto entre los equipos que intervienen, se diseñan acciones coordinadas que incluyen desde operativos de control y persecución penal focalizada hasta programas sociales, mejoras urbanas y fortalecimiento institucional.

Esta estrategia ya muestra resultados concretos: en los barrios Stella Maris y La Bombacha, la violencia altamente lesiva se redujo en un 78 %.

En estos barrios de la zona sur, el trabajo conjunto, que inició en febrero del 2024, permitió una reducción significativa del 78 % en la circulación de violencia altamente lesiva y la recuperación de espacios públicos. Se llevaron adelante mejoras en la iluminación, limpieza y mantenimiento, junto con actividades deportivas y culturales. Además, se fortaleció el acompañamiento social a familias en situación de vulnerabilidad.

Sin ir más lejos, a ello se le suma la detención de Brian Bilbao, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe.

image También cayó uno de los narcos más buscados en la Provincia.

