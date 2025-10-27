Mercado Libre hizo el anuncio que muchos argentinos estaban esperando: tendrá una tienda oficial de Apple en su plataforma. La misma va a permitir comprar iPhone y otros productos de la marca en un mismo lugar y de forma fácil. ¿Cuáles son los precios?
FIN DE LA ESPERA
Mercado Libre arrasa con su nueva tienda oficial Apple: cuánto salen los iPhone
Mercado Libre anunció que Apple tendrá una tienda oficial en su plataforma y todos están como locos.
Esta noticia tomó por sorpresa a muchos y sin duda varios están celebrando. Finalmente una tienda oficial de Apple arriba al país pero de la mano de Mercado Libre, quien promete cuotas sin interés y envíos ultra rápidos. Un antes y un después en la forma de comprar.
Mercado Libre anunció una tienda oficial de Apple
A partir de noviembre Mercado Libre va a vender productos Apple de manera oficial. Esto quiere decir que los equipos van a contar con garantía y cierta protección al consumidor. Por otro lado está la opción de comprar en cuotas sin interés y con envíos veloces.
“Estamos muy entusiasmados de ofrecer productos Apple en Argentina. Este es un hito para nuestra plataforma y una gran noticia para los usuarios, que ahora podrán acceder a una amplia variedad de productos de manera directa de una de las marcas más relevantes del mundo”, dijo Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre en Argentina.
Además de la financiación y el envío rápido, Mercado Libre ofrecerá plan canje para los equipos Apple. Esto también es una nueva implementación que están llevando a cabo en la plataforma. Los precios rondarían los $2.000.000 y $2.500.000 en cuanto a los iPhone 17. Estos son los equipos más nuevos.
