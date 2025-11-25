Maximiliano Pullaro volvió a marcar postura con el Gobierno

La infraestructura vial fue uno de los puntos centrales de sus declaraciones. Pullaro describió el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia y reclamó una respuesta urgente de la Nación.

"Viniendo para aquí por la Ruta 34 decía que no podíamos seguir tolerando su estado. Es similar a la 33, la 11, la 178. La Nación tiene compromisos que debe cumplir", subrayó.

image Las rutas nacionales, todo un problema.

A su vez, recordó que su territorio mantiene un reclamo histórico por la deuda de la Caja de Jubilaciones y por fondos adeudados para obras. "No es contra este Gobierno: el Estado nacional siempre dejó de lado a Santa Fe", aseguró.

En ese sentido, el gobernador aprovechó la ocasión para anticipar la inauguración del Hospital Regional Jaime Ferré en Rafaela, que se realizará este viernes. "Será el hospital con mayor tecnología y equipamiento de la República Argentina. Y es producto de un esfuerzo enorme de todos los santafesinos", expresó.

Espera por Diego Santilli

Tal lo viene adelantando Urgente24, Pullaro aguarda el llamado del Presidente para reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, y "acompañar las cosas que están bien" en medio de una serie de pedidos al gobierno libertario que vienen desde el inicio de su gestión.

Mientras tanto, Santilli comenzará el tramo final de su serie de encuentros con gobernadores para recolectar apoyos explícitos a la agenda del Poder Ejecutivo de cara al segundo período del mandato de Milei. El ministro viajará a Misiones para dialogar con el gobernador Hugo Passalaqcua. Por ahora, el santafesino continúa esperando.

image El gobernador de Santa Fe aguarda el llamado de Casa Rosada.

