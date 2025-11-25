urgente24
ACTUALIDAD Maximiliano Pullaro > Javier Milei > reformas

LLAMADO DE ATENCIÓN

Maximiliano Pullaro volvió a marcar postura con el Gobierno

Maximiliano Pullaro enfatizó sobre la relación con Javier Milei e hizo mención acerca de las reformas pero pidió que "el Gobierno sea justo con Santa Fe".

25 de noviembre de 2025 - 08:30
Maximiliano Pullaro fue reiterativo.

Maximiliano Pullaro fue reiterativo.

Foto: Gobierno de Santa Fe

SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, participó en la localidad de Ceres de la 10ª edición de la Fiesta de la Confraternidad Departamental donde trazó un panorama sobre la relación con el gobierno de Javier Milei, el alcance de las reformas que impulsa la Casa Rosada y las demandas que la Provincia considera impostergables.

Llamado de atención a Javier Milei

Acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia; el senador Felipe Michlig; el diputado Marcelo González y la intendenta Alejandra Dupouy, el mandatario provincial sostuvo que Santa Fe "ha acompañado y seguirá acompañando" las acciones promovidas por la Nación, entre ellas la reducción del déficit fiscal.

Sobre esa línea, remarcó lo mismo con algunas iniciativas con la reforma laboral, aunque insistió en tener una "mirada pyme", así como también enfatizó en la impositiva, que debe ser coordinada con las provincias, y el endurecimiento de penas a través de modificaciones al Código Procesal Penal. Sin embargo, señaló que ese respaldo debe ser correspondido.

Seguir leyendo

"Había cosas que corregir; Argentina no podía seguir gastando más de lo que le entra. Pero también pedimos que el Gobierno nacional sea justo con la provincia de Santa Fe. No solo que la provincia acompañe lo que entiende que está bien". "Había cosas que corregir; Argentina no podía seguir gastando más de lo que le entra. Pero también pedimos que el Gobierno nacional sea justo con la provincia de Santa Fe. No solo que la provincia acompañe lo que entiende que está bien".

Infraestructura y deuda

El radical indicó que la defensa de los intereses provinciales dependerá en gran medida del trabajo parlamentario que se abra con el nuevo Congreso. En ese marco destacó la representación que tendrá la Provincia y volvió a despojar dudas: "Gisela Scaglia va a ser diputada nacional y va a defender a Santa Fe como no lo hemos tenido hasta ahora".

La infraestructura vial fue uno de los puntos centrales de sus declaraciones. Pullaro describió el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia y reclamó una respuesta urgente de la Nación.

"Viniendo para aquí por la Ruta 34 decía que no podíamos seguir tolerando su estado. Es similar a la 33, la 11, la 178. La Nación tiene compromisos que debe cumplir", subrayó.

image
Las rutas nacionales, todo un problema.&nbsp;

Las rutas nacionales, todo un problema.

A su vez, recordó que su territorio mantiene un reclamo histórico por la deuda de la Caja de Jubilaciones y por fondos adeudados para obras. "No es contra este Gobierno: el Estado nacional siempre dejó de lado a Santa Fe", aseguró.

En ese sentido, el gobernador aprovechó la ocasión para anticipar la inauguración del Hospital Regional Jaime Ferré en Rafaela, que se realizará este viernes. "Será el hospital con mayor tecnología y equipamiento de la República Argentina. Y es producto de un esfuerzo enorme de todos los santafesinos", expresó.

Espera por Diego Santilli

Tal lo viene adelantando Urgente24, Pullaro aguarda el llamado del Presidente para reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, y "acompañar las cosas que están bien" en medio de una serie de pedidos al gobierno libertario que vienen desde el inicio de su gestión.

Mientras tanto, Santilli comenzará el tramo final de su serie de encuentros con gobernadores para recolectar apoyos explícitos a la agenda del Poder Ejecutivo de cara al segundo período del mandato de Milei. El ministro viajará a Misiones para dialogar con el gobernador Hugo Passalaqcua. Por ahora, el santafesino continúa esperando.

image
El gobernador de Santa Fe aguarda el llamado de Casa Rosada.

El gobernador de Santa Fe aguarda el llamado de Casa Rosada.

Más contenidos en Urgente24:

FF.AA.: César Milani corrige a Agustín Rossi y critica a Carlos Presti, ministro de Karina

Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

La miniserie de 8 capítulos que todos eligen para ver este fin de semana

Cisne verde: En nombre de 'El Jefe', el TG Carlos Presti es el nuevo Ministro de Defensa

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES