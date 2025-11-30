El enfoque de la administración Trump en el "narcoterror" ha reorientado miles de millones en financiación en tecnología bélica creando un mercado vital para drones, IA y sistemas de vigilancia, originalmente diseñados para conflictos con potencias o que tuvieron problemas en Ucrania. Las Startups de la guerra ya son un hecho, según WSJ.
NARCOLUCRO
La guerra contra las drogas de Donald Trump impulsa a las Startups de tecnología
La intensificación de la "guerra contra las drogas" bajo Trump es una lucrativa fuente de ingresos para las Startups de tecnología y defensa, según WSJ
Plataformas de Inteligencia Artificial (IA) y drones, que buscaban aplicación en escenarios como Ucrania o un posible conflicto con China, ahora se están reutilizando para interceptar narcotraficantes en el Caribe y la frontera sur. Esta reorientación inyectó miles de millones de dólares en contratos a la industria, a pesar de las controversias sobre la legalidad de los ataques militares que han causado muertes en el mar.
Startups y oportunidades luctuosas
La decisión del presidente Donald Trump de enfocar la estrategia de seguridad nacional en la guerra contra el narcotráfico ha provocado una reorientación significativa de los recursos y prioridades del ejército estadounidense, abriendo un mercado multimillonario para la industria de defensa. Este cambio estratégico ha sido particularmente beneficioso para las empresas de tecnología de defensa y las startups de inteligencia artificial (IA), que han encontrado un nuevo nicho para sus productos.
Tecnología de vanguardia
Armas, drones, y plataformas de IA diseñadas inicialmente para un conflicto de alta intensidad con potencias como China o que demostraron ser vulnerables en el entorno de la guerra electrónica en Ucrania, están siendo readaptadas para la misión antinarcóticos. Esta misión, vista como "más sencilla" por los ejecutivos y estrategas, ofrece un entorno operativo con distancias más cortas y menos guerra electrónica, lo que facilita el despliegue de tecnología como drones de vigilancia y sistemas antidrones.
- Drones: Empresas como Shield AI han encontrado un nuevo propósito. Su dron V-BAT, capaz de vigilancia aérea prolongada, es clave para la interdicción marítima de la Guardia Costera, atribuyéndosele incautaciones por más de mil millones de dólares. La Guardia Costera planea expandir el uso del V-BAT en patrulleros y bases fronterizas.
- Inteligencia Artificial (IA): Startups como Vannevar Labs y Rakia Group están utilizando IA para mapear las complejas redes de tráfico de fentanilo, identificando organizaciones criminales transnacionales y cadenas de suministro. El objetivo es conectar la actividad en la web oscura, redes sociales, y señales de barcos para desmantelar rutas de tráfico.
- Sistemas Antidrones: Tecnología probada en Ucrania, como la de Moodro, se está reutilizando en la frontera sur de USApara neutralizar drones de cárteles mexicanos. Epirus también ha recibido contratos significativos para sus sistemas antidrones de nueva generación.
Inyección de fondos y prioridad de misión
El enfoque de la administración ha desbloqueado un flujo de financiación sustancial. El proyecto de ley de gastos de julio otorgó:
- $165 mil millones adicionales al Departamento de Seguridad Nacional en la próxima década.
- $6 mil millones para ampliar la tecnología de seguridad fronteriza.
- $1 mil millones adicionales al Pentágono para misiones antidrogas y fronterizas.
- $4 mil millones adicionales a la Guardia Costera para embarcaciones y $350 millones para sistemas robóticos y autónomos.
Según Mark Cancian, asesor del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la combinación de prioridad y dinero es un buen augurio para el negocio de defensa. El Comando Sur de USA ha transformado su zona de operación, históricamente con baja financiación, en un centro de actividad letal sin precedentes, aumentando su presencia de barcos y aeronaves.
Controversia
A pesar de las lucrativas oportunidades, la campaña antinarcóticos ha generado controversia. El ejército ha ejecutado ataques contra pequeñas embarcaciones que han causado la muerte de más de 80 personas, lo que ha levantado acusaciones de ejecuciones extrajudiciales por parte de algunos aliados y grupos de derechos humanos.
Ejecutivos de defensa, como Alex Karp de Palantir, han expresado su apoyo a la "violencia extrema" contra lo que consideran la "plaga" del fentanilo, subrayando la visión de los cárteles como una amenaza inminente a la seguridad nacional de USA.
