La guerra contra las drogas de Donald Trump impulsa a las Startups de tecnología

$165 mil millones adicionales al Departamento de Seguridad Nacional en la próxima década.

$6 mil millones para ampliar la tecnología de seguridad fronteriza.

$1 mil millones adicionales al Pentágono para misiones antidrogas y fronterizas.

$4 mil millones adicionales a la Guardia Costera para embarcaciones y $350 millones para sistemas robóticos y autónomos.

Según Mark Cancian, asesor del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la combinación de prioridad y dinero es un buen augurio para el negocio de defensa. El Comando Sur de USA ha transformado su zona de operación, históricamente con baja financiación, en un centro de actividad letal sin precedentes, aumentando su presencia de barcos y aeronaves.

Controversia

A pesar de las lucrativas oportunidades, la campaña antinarcóticos ha generado controversia. El ejército ha ejecutado ataques contra pequeñas embarcaciones que han causado la muerte de más de 80 personas, lo que ha levantado acusaciones de ejecuciones extrajudiciales por parte de algunos aliados y grupos de derechos humanos.

Ejecutivos de defensa, como Alex Karp de Palantir, han expresado su apoyo a la "violencia extrema" contra lo que consideran la "plaga" del fentanilo, subrayando la visión de los cárteles como una amenaza inminente a la seguridad nacional de USA.

