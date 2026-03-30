Más del 75% de los aficionados de la Premier League no apoyan el uso permanente del sistema de videoarbitraje (VAR), según una encuesta de la Asociación de Aficionados al Fútbol (FSA), que difundió la agencia Reuters. Los simpatizantes ingleses no creen, entonces, que el VAR sume transparencia.
75% EN CONTRA
El VAR mata la alegría de los goles: Encuesta en la Premier League
Más del 75% de los aficionados no apoyan el VAR en la Premier League. La pregunta es ¿Qué ocurrirá en el futuro?
La encuesta se realizó en línea entre el 26/02 y el 23/03 y contó con la participación de casi 8.000 aficionados de clubes de 1ra. División, según informó la FSA.
“Hemos compartido los resultados de la encuesta con la Premier League y la PGMO (Professional Game Match Officials Limited), y esperamos poder debatir sus conclusiones con ellos.”
Los equipos de la Premier League votaron a favor de mantener el VAR en junio de 2024 a pesar de la considerable cantidad de críticas sobre el sistema de arbitraje asistido por tecnología.
"Si bien el VAR produce decisiones más precisas, se acordó que debían realizarse mejoras en beneficio del juego y de los aficionados", dijo la liga en un comunicado en ese momento.
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