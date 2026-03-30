El VAR mata la alegría de los goles: Encuesta en la Premier League

“Hemos compartido los resultados de la encuesta con la Premier League y la PGMO (Professional Game Match Officials Limited), y esperamos poder debatir sus conclusiones con ellos.”

Los equipos de la Premier League votaron a favor de mantener el VAR en junio de 2024 a pesar de la considerable cantidad de críticas sobre el sistema de arbitraje asistido por tecnología.

"Si bien el VAR produce decisiones más precisas, se acordó que debían realizarse mejoras en beneficio del juego y de los aficionados", dijo la liga en un comunicado en ese momento.

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