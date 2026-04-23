Santiago Sosa se plantó en Racing y decidió su futuro tras el llamado de River: "Destratado"

Santiago Sosa quiere irse de Racing pero le dice que no a River

En medio de todo esto aparece el interés de River. El Millonario se está preparando para un nuevo mercado de pases y Eduardo Coudet solicitó la llegada de un volante central de personalidad y jerarquía y como sucedió tiempo atrás el nombre de Santiago Sosa que además es un jugador formado con la camiseta de La Banda volvió a aparecer en escena.

Finalmente lo que se supo es que Santiago Sosa ya decidió su futuro y la noticia impacta en Racing pero también en River. El mediocampista tiene decidido marcharse de La Academia en junio pero no piensa regresar al Millonario, ya que está a la espera de ofertas de Europa y en segundo lugar aparece la opción de emigrar al fútbol brasileño.

“Santiago Sosa se quiere ir de Racing en junio. Yo tengo la información de que quiere cumplir su sueño de jugar en Europa ”, afirmó Renzo Pantich para La Página Millonaria, por lo que está claro que si River quiere sumar a un mediocampista central deberá apuntar a otro lado, mientras que La Academia sabe que tiene una bomba a punto de estallar.

Tiempo atrás, Maxi Salas también acusó ser despreciado por la dirigencia de Racing al momento de pedir un aumento y ahora es Santiago Sosa el que también está molesto por disputas salariales. El monto de la cláusula de salida es de 12 millones de euros, un número que no parece imposible de abonar para un club del viejo continente o Brasil.

Resúmen

Santiago Sosa: El capitán de Racing se siente "destratado" por la dirigencia y pide un aumento salarial.

El capitán de Racing se siente "destratado" por la dirigencia y pide un aumento salarial. Futuro incierto: El jugador manifestó su deseo de emigrar a Europa en junio, descartando un regreso a River.

El jugador manifestó su deseo de emigrar a Europa en junio, descartando un regreso a River. Cláusula de salida: Su valor de rescisión es de 12 millones de euros, cifra accesible para clubes europeos o brasileños.

Más en GOLAZO24

Héctor Paletta habló del polémico River-Boca: "Existió un contacto, pero..."

Mostaza Merlo destrozó sin piedad a un jugador de River: "Es blandito"

River pidió, Tapia aceptó y AFA le dio la mejor noticia al Millonario: "Nunca más"

Icardi respondió a la oferta de River y es una bomba: "La puerta..."