Racing se está preparando para lo que será el duelo de mañana ante Barracas Central por el Torneo Apertura y en la previa explotó una verdadera bomba. El protagonista es nada menos que Santiago Sosa, capitán de La Academia, destapó una interna y decidió su futuro ante un nuevo interés de River.
BOMBA
Santiago Sosa se plantó en Racing y decidió su futuro tras el llamado de River: "Destratado"
Santiago Sosa destapó una fuerta interna en Racing y tomó una decisión a semanas de que abra el mercado de pases.
Está claro que Santiago Sosa es una de las figuras principales del equipo no solo adentro de la cancha sino también afuera del campo. Para Gustavo Costas es una pieza fundamental y para los hinchas es hoy en día uno de los hombres de referencia en el equipo. Sin embargo, el jugador no se siente valorado por la dirigencia y ahora estalló la interna.
Santiago Sosa pide aumento salarial en Racing
“Santiago Sosa se siente que es destratado y que económicamente no lo atienden como corresponde ”, afirmó Jerónimo Torres Santoro en AZZ, evidenciando que el capitán de La Academia pidió un aumento salarial que no fue cumplido por la dirigencia encabezada por Diego Milito.
Para colmo se da una situación más que particular en toda esta historia. Trascendió que Santiago Sosa está molesto porque considera que debe cobrar lo mismo que Adrián Maravilla Martínez, quien es hoy en día el mejor pago del plantel de Racing, por lo que los egos y los celos también juegan una parte importante en esta historia.
Santiago Sosa quiere irse de Racing pero le dice que no a River
En medio de todo esto aparece el interés de River. El Millonario se está preparando para un nuevo mercado de pases y Eduardo Coudet solicitó la llegada de un volante central de personalidad y jerarquía y como sucedió tiempo atrás el nombre de Santiago Sosa que además es un jugador formado con la camiseta de La Banda volvió a aparecer en escena.
Finalmente lo que se supo es que Santiago Sosa ya decidió su futuro y la noticia impacta en Racing pero también en River. El mediocampista tiene decidido marcharse de La Academia en junio pero no piensa regresar al Millonario, ya que está a la espera de ofertas de Europa y en segundo lugar aparece la opción de emigrar al fútbol brasileño.
“Santiago Sosa se quiere ir de Racing en junio. Yo tengo la información de que quiere cumplir su sueño de jugar en Europa ”, afirmó Renzo Pantich para La Página Millonaria, por lo que está claro que si River quiere sumar a un mediocampista central deberá apuntar a otro lado, mientras que La Academia sabe que tiene una bomba a punto de estallar.
Tiempo atrás, Maxi Salas también acusó ser despreciado por la dirigencia de Racing al momento de pedir un aumento y ahora es Santiago Sosa el que también está molesto por disputas salariales. El monto de la cláusula de salida es de 12 millones de euros, un número que no parece imposible de abonar para un club del viejo continente o Brasil.
Resúmen
- Santiago Sosa: El capitán de Racing se siente "destratado" por la dirigencia y pide un aumento salarial.
- Futuro incierto: El jugador manifestó su deseo de emigrar a Europa en junio, descartando un regreso a River.
- Cláusula de salida: Su valor de rescisión es de 12 millones de euros, cifra accesible para clubes europeos o brasileños.
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