La imagen fue elocuente y recorrió España en segundos. Lamine Yamal se tiró al césped tras marcar, pidió el cambio y encendió una alarma que ahora tiene diagnóstico: no volverá en LaLiga y apunta a llegar con lo justo al Mundial 2026.
PARTE MÉDICO OFICIAL
El Barcelona confirma la lesión de Lamine Yamal: se pierde LaLiga y llega al Mundial 2026 justo
Lamine Yamal sufre una lesión en el bíceps femoral izquierdo y estará unas cinco semanas de baja. El Barcelona opta por un tratamiento conservador.
El episodio ocurrió en el triunfo del FC Barcelona ante el Celta de Vigo, en un partido que dejó más que tres puntos. El penal de Yamal abrió el marcador, pero también dio paso a la polémica: Ferran Torres había convertido otro tanto que fue anulado por el VAR, en una decisión que generó ruido en redes, ya que distintas repeticiones dejaron la sensación de que estaba habilitado.
Sin embargo, el foco ahora se traslada a la Selección de España de Luis de la Fuente. Aunque el parte médico es optimista, el extremo llegará sin ritmo a la primera cita del Mundial 2026, donde la Roja debutará ante Cabo Verde con su gran figura entre algodones.
La lesión de Lamine Yamal y los plazos que maneja el Barcelona
El parte médico del FC Barcelona confirmó lo que se temía: Lamine Yamal sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El club optó por un tratamiento conservador, sin cirugía, una decisión que apunta directamente a priorizar su recuperación para el Mundial 2026. Aunque no se detalló el grado exacto de la lesión, desde el entorno médico se desliza que este tipo de dolencias musculares suele implicar varias semanas de baja.
En esa línea, según informó Mundo Deportivo, los plazos estimados rondan entre cuatro y seis semanas fuera de los terrenos de juego, un margen que explica por qué el extremo no volvería a jugar en lo que resta de LaLiga. A esto se suma la sensación del propio futbolista en el momento de la acción: de acuerdo a lo revelado en El Chiringuito de Jugones, Yamal habría expresado en caliente que sintió “como si se hubiese roto”, una percepción habitual en lesiones musculares de cierta gravedad.
Ese cruce entre diagnóstico oficial y sensaciones internas marca el tono de la recuperación. Sin operación y con tiempos relativamente ajustados, el foco ahora pasa por cómo responde el músculo en las próximas semanas. En el Barcelona saben que no hay margen para forzar: cualquier recaída podría comprometer no solo su presencia en el Mundial, sino también su rendimiento en una cita donde España lo espera como una de sus piezas clave.
LaLiga al rojo vivo: el Barça se juega el título sin su figura
La baja de Lamine Yamal llega en el peor momento posible. El FC Barcelona lidera LaLiga con 82 puntos, pero todavía debe sostener la ventaja en un cierre exigente, con seis jornadas por disputarse y el Real Madrid como principal perseguidor con 73.
En ese contexto, el margen no es definitivo. El clásico aparece como el punto de inflexión de la recta final y, sin su jugador más determinante en ataque, el equipo de Hansi Flick está obligado a encontrar respuestas rápidas para no complicar un campeonato que parecía encaminado.
Del otro lado, el Madrid también juega su propio partido. Tras quedar golpeado en UEFA Champions League y en la Copa del Rey, el cierre de LaLiga aparece como una oportunidad para recomponer la temporada y mejorar la imagen del equipo, en un tramo final donde cada punto puede reabrir la pelea.
Sin Yamal, el Barça pierde desequilibrio en el momento más delicado del calendario. Y ahí, la lesión deja de ser solo una preocupación médica: se convierte en un factor que puede definir el título.
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