El Barcelona confirma la lesión de Lamine Yamal: se pierde LaLiga y llega al Mundial 2026 justo

Lamine yamal vs Celta De Vigo Lamine Yamal tras convertir el penal ante el Celta: el gesto de dolor y la mirada al banquillo anticiparon la lesión que lo dejará fuera del tramo final de LaLiga.

Ese cruce entre diagnóstico oficial y sensaciones internas marca el tono de la recuperación. Sin operación y con tiempos relativamente ajustados, el foco ahora pasa por cómo responde el músculo en las próximas semanas. En el Barcelona saben que no hay margen para forzar: cualquier recaída podría comprometer no solo su presencia en el Mundial, sino también su rendimiento en una cita donde España lo espera como una de sus piezas clave.

LaLiga al rojo vivo: el Barça se juega el título sin su figura

La baja de Lamine Yamal llega en el peor momento posible. El FC Barcelona lidera LaLiga con 82 puntos, pero todavía debe sostener la ventaja en un cierre exigente, con seis jornadas por disputarse y el Real Madrid como principal perseguidor con 73.

En ese contexto, el margen no es definitivo. El clásico aparece como el punto de inflexión de la recta final y, sin su jugador más determinante en ataque, el equipo de Hansi Flick está obligado a encontrar respuestas rápidas para no complicar un campeonato que parecía encaminado.

Del otro lado, el Madrid también juega su propio partido. Tras quedar golpeado en UEFA Champions League y en la Copa del Rey, el cierre de LaLiga aparece como una oportunidad para recomponer la temporada y mejorar la imagen del equipo, en un tramo final donde cada punto puede reabrir la pelea.

Sin Yamal, el Barça pierde desequilibrio en el momento más delicado del calendario. Y ahí, la lesión deja de ser solo una preocupación médica: se convierte en un factor que puede definir el título.

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