Quién es Mauro Arambarri, el jugador de Getafe por el que ya negocia River

¿Quién es Mauro Arambarri?

Mauro Arambarri es un mediocampista uruguayo de 30 años que puede jugar como volante central pero también como un acompañante de otro volante tapón, siendo el que se desprende más para llegar al área rival. Comenzó su carrera en Defensor Sporting, luego pasó por el Girondins de Burdeos en Francia y desde 2017 pertenece al Getafe de España. También tuvo participación en la Selección de Uruguay y ahora está en el radar de Marcelo Bielsa para ser parte del próximo Mundial.

Aún se desconocen los montos en los que rondaría la operación pero hay un punto a tener en cuenta y es que Mauro Arambarri tiene contrato con Getafe hasta junio del 2028 y según el sitio especializado Transfermarkt su valor de mercado actual es de 10 millones de euros, por lo que no será una operación sencilla para River.

Coudet ya realizó un análisis del plantel que tiene y rápidamente identificó que necesita refuerzos para poder armar el plantel a su imagen y semejanza, al mismo tiempo que también le dará salida a jugadores que ya no tendrá en cuenta. El mercado de pases ya empezó a moverse y Mauro Arambarri es uno de los apuntados para conformar el nuevo River.

Resúmen

River avanza: Negociaciones por Mauro Arambarri para reforzar el mediocampo.

Negociaciones por Mauro Arambarri para reforzar el mediocampo. Jugador clave: El mediocampista uruguayo de 30 años milita en el Getafe de España.

El mediocampista uruguayo de 30 años milita en el Getafe de España. Mercado de pases: La operación podría rondar los 10 millones de euros, según su valor de mercado.

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