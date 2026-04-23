River comenzó a moverse en el mercado de pases pensando en reformular el plantel de cara al segundo semestre de este 2026. Eduardo Coudet ya empezó a pedir jugadores puntuales y ahora mismo el futbolista por el que ya hay negociaciones es Mauro Arambarri, mediocampista del Getafe de España.
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Quién es Mauro Arambarri, el jugador de Getafe por el que ya negocia River
River comenzó a moverse en el mercado de pases y ya negocia por Mauro Arambarri. Enterate los detalles.
Está más que claro que uno de los déficits más grandes que tiene River está en la mitad de la cancha y esto quedó totalmente evidenciado en el Superclásico contra Boca. Con la lesión de Fausto Vera el Millonario se quedó con pocas variantes para reformular el mediocampo y Coudet debió echar mano a Juan Cruz Meza, un juvenil con mucho potencial que tiene tan solo 18 años y pocos minutos en primera.
Mauro Arambarri, el apuntado por River
Pensando en rearmar el mediocampo, River empezó a tantear diferentes opciones y en las últimas horas se supo que el Millonario inició gestiones por Mauro Arambarri, volante del Getafe de España a quien Eduardo Coudet conoce a la perfección por haberlo observado en sus pasos como entrenador por Celta de Vigo y Alavés.
“River avanza por Mauro Arambarri. Hay oferta verbal para el jugador y también para Getafe. Se dio una reunión presencial en Argentina entre Francescoli y allegados al mediocampista. Coudet ya habló con el uruguayo. Se espera respuesta de los españoles durante mayo”, afirmó Germán García Grova a través de su cuenta de X.
¿Quién es Mauro Arambarri?
Mauro Arambarri es un mediocampista uruguayo de 30 años que puede jugar como volante central pero también como un acompañante de otro volante tapón, siendo el que se desprende más para llegar al área rival. Comenzó su carrera en Defensor Sporting, luego pasó por el Girondins de Burdeos en Francia y desde 2017 pertenece al Getafe de España. También tuvo participación en la Selección de Uruguay y ahora está en el radar de Marcelo Bielsa para ser parte del próximo Mundial.
Aún se desconocen los montos en los que rondaría la operación pero hay un punto a tener en cuenta y es que Mauro Arambarri tiene contrato con Getafe hasta junio del 2028 y según el sitio especializado Transfermarkt su valor de mercado actual es de 10 millones de euros, por lo que no será una operación sencilla para River.
Coudet ya realizó un análisis del plantel que tiene y rápidamente identificó que necesita refuerzos para poder armar el plantel a su imagen y semejanza, al mismo tiempo que también le dará salida a jugadores que ya no tendrá en cuenta. El mercado de pases ya empezó a moverse y Mauro Arambarri es uno de los apuntados para conformar el nuevo River.
Resúmen
- River avanza: Negociaciones por Mauro Arambarri para reforzar el mediocampo.
- Jugador clave: El mediocampista uruguayo de 30 años milita en el Getafe de España.
- Mercado de pases: La operación podría rondar los 10 millones de euros, según su valor de mercado.
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